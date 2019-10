Ľubomíra Somodiová

Hollywoodske hviezdy, ktoré prežili vlastnú smrť, prehovorili o svojich zážitkoch: Niet sa čoho báť, smrť je dar

Mnohí z nás sa smrti úplne desia. Je však naozaj také desivá? Hollywoodske celebrity, ktoré mali skúsenosť blízku smrti, majú na to jasný názor.

HOLLYWOOD 31. októbra - Niektoré známe osobnosti, ktoré prekonali vlastnú smrť, sa chceli s touto skúsenosťou podeliť. Zdá sa, že podľa ich slov smrť nemusí byť taká hrozná, ako ju väčšinou vnímame.

Elizabeth Taylorová

Filmová legenda Elizabeth Taylorová . Foto: TASR

Jedna z veľkých hollywoodskych hviezd strieborného plátna 20. storočia, dnes už zosnulá Elizabeth Taylorová, začala svoju hereckú kariéru ešte ako malé dieťa. Herečka počas života poskytla médiám nespočetné množstvo rozhovorov. V jednom z nich si spomína, ako v roku 1962 počas operácie chrbtice prestala dýchať a ocitla sa na hranici smrti.

Tridsať rokov po zákroku, v relácii najznámejšej americkej moderátorky Oprah Winfreyovej, priznala, že po tejto skúsenosti sa prestala smrti báť. „Bolo to tak krásne, hrejúce,“ povedala a spomenula si aj na to, ako jej duša opúšťala telo. Z výšky videla tela lekárov, ako sa ju snažili oživiť. Potom vošla do tunela a videla svojho tretieho muža Mikea Tooda, ktorý zomrel počas leteckého nešťastia v roku 1958.

Neskôr povedala, že aj keď bola rada, že videla svojho nebohého muža a chcela s ním zostať, povedal jej, že by sa mala vrátiť späť. „Musíš bojovať, aby si sa vrátila," spomenula si herečka na Toddove slová: „Musíš urobiť oveľa viac“. Keď sa vrátila do tela a prebudila sa, uvedomila si, že lekári ju vyhlásili za mŕtvu.

Jane Seymourová

JANE SEYMOUROVÁ . Foto: TASR

Jane Seymourová, v našich končinách známa predovšetkým ako doktorka Quinnová či Bond girl, prekonala vlastnú smrť v roku 1988. V tom čase mala 36 rokov. Počas natáčania filmu v Španielsku dostala bronchitídu. Antibiotika jej však pichli do krvi, nie do svalu a dostala anafylaktický šok.

„Zomrela som a bola som oživená,“ povedala známa herečka pre Omaha World-Herald. „Videla som biele svetlo. Zároveň som sa pozerala akoby zhora, ako sa zdravotníci snažia zachrániť môj život a pichajú do mňa injekcie,“ uviedla obľúbená umelkyňa a zdôraznila, že po celý čas sa na celú situáciu pozerala pokojne.

Po tejto skúsenosti tvrdí, že na život má úplne nový pohľad. Uvedomila si, že materiálne veci nie sú v živote až také dôležité: „Získala som nový pohľad na to, aký krehký vie byť život a prehodnotila som, čo je v ňom dôležité. Nie sú to luxusné jachty, veľké domy a ocenenia – je to láska, ktorú zdieľame s rodinou a kamarátmi.“

Sharon Stonová

Sharon Stone. Foto: TASR

Podobný zážitok má aj ďalšia americká herečka Sharon Stonová. Ešte v roku 2001 dostala krvácanie do mozgu, a rovnako ako jej kolegyňa Jane Seymourová, aj ona videla biele svetlo. Počas toho, ako bola v bezvedomí, sa zrazu ocitla medzi svojimi zosnulými príbuznými a blízkymi priateľmi.

„Bola som na rôznych miestach, v rôznom čase, bola som aj v minulosti a tu a teraz súčasne,“ opísala svoju skúsenosť. „Bolo to veľmi rýchle – hups! Znenazdajky som bola spať vo vlastnom tele,“ vysvetlila. Herečka sa už smrti viac nebojí. „Nemám strach zo smrti a ostatným ľuďom hovorím, že je to báječná vec a dar,“ povedala.

Tracy Morgan

Americký komik Tracy Morgan sa so smrťou zoči-voči stretol v roku 2014. Autonehoda vzala život jeho priateľovi Jamesovi McNairovi. Morgan prežil a kým bol mimo tela, ako on sám opisuje, stretol svojho otca.

„Mal na sebe zelenú, takú zelenú vecičku,“ povedal v show Oprah Winfreyovej. „Pamätám si ho, ako mi hovoril 'Nie som ešte na teba pripravený, synak'. Začal som intenzívne plakať, dokonca viac ako na jeho pohrebe. Dookola som opakoval 'oci'. Bol môj najlepší priateľ, akého som v živote mal,“ zdôveril sa herec.

Morgan okrem toho povedal, že sa počas mimotelovej skúsenosti zhováral s Bohom. „Povedal mi 'Tvoja izba ešte nie je hotová',“ priblížil herec. „Už nikdy nebudete normálny, keď prejdete niečim takým. Niečo vám bude chýbať, niečo získate," povedal. Uvedomil si, že denne aspoň 200-krát povie cudzím ľuďom „mám ťa rád“. Navyše vraj po skúsenosti so smrťou v sebe objavil mier.