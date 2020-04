Inzercia

Dnes o 14:13 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Elektrická kolobežka sa hodí všade!

V súčasnej dobe žijeme takpovediac uponáhľaný život. Z toho dôvodu sa snažíme dostať napríklad do práce alebo z práce domov, čo najrýchlejšie, aby sme ušetrili viac času.

Ilustračné foto. — Foto: Shutterstock.com/Alan and Tomasz

Elektrická kolobežka môže byť v tomto prípade veľkým pomocníkom. Vďaka nej sa môžete dostať z bodu A do bodu B rýchlo a pohodlne. Navyše môžete mať z toho dobrý pocit, že nezaťažujete planétu ďalšími škodlivými plynmi, ako to býva u áut.

Nie len rýchlosť, ale aj praktickosť

Elektrická kolobežka je čoraz viac populárna. Mnoho ľudí, hlavne vo veľkých mestách, ju s radosťou využíva k presunu. K jej najväčšej prednosti patrí nie len rýchlosť, ale aj praktickosť. Ich hmotnosť začína na 7 kg, no modely s vysokým výkonom môžu presiahnuť aj 20 kg. Rozmery sú kompaktné a za veľkú výhodu z hľadiska praktickosti je možnosť zloženia. No to predstavuje aj nevýhodu. Modely, ktoré majú skladací mechanizmus majú aj vyššiu hmotnosť.

Naozaj sa hodí všade?

Ako je vyššie spomenuté hmotnosť a rozmery elektrickej kolobežky predstavujú ľahkú manipuláciu. V prípade potreby ju môžete zložiť a cestovať s ňou vlakom či autobusom. Môžeme skonštatovať, že najväčší prínos má pre ľudí z veľkých miest. Tam je najväčší problém s dopravou, ktorá neraz môže spôsobiť, že prídete na určené miesto neskoro. Dojazd drahších kolobežiek môže dosahovať hodnotu až 45 km. Vďaka tomu môžete jazdiť aj vo voľnom čase na výlety alebo len tak pre zábavu.

Inteligentné prepojenie so smartfónom

Rozvoj technológii ide neustále dopredu a čoraz viac zariadení dokážete prepojiť s vašim smartfónom. Elektrická kolobežka nie je výnimkou. Niektoré modely ponúkajú možnosť prepojenia so smartfónom pomocou technológie Bluetooth. Vďaka tomu môžete sledovať trasu, ktorú ste prešli, vzdialenosť, rýchlosť a ďalšie údaje, ktoré by vás mohli zaujímať.

Aké vlastnosti by mala mať elektrická kolobežka

Medzi najdôležitejší parameter elektrickej kolobežky je jej výdrž batérie. Z tohto pohľadu sa prevažne odvíja aj jej cena. Vo väčšine prípadov platí priama úmera, čím dlhšia výdrž, tým vyššia cena. Priemerné elektrické kolobežky majú dojazd približne 15 km na jedno nabitie. Pričom nabitie na plnú kapacitu batérie trvá v priemere od 2 do 6 hodín.

Výrobcovia udávajú hodnotu dojazdu, ktorá je približná. Tak, ako pri autách závisí hlavne od štýlu jazdy a prostredia, v ktorom sa jazdí (rovina, kopcovitý terén atď).

Ďalšou vlastnosťou, ktorá bude zaujímať hlavne milovníkov rýchlej jazdy je výkon. Ten sa pohybuje v rozmedzí od 200 do 300 W. Drahšie modely môžu mať výkon presahujúci 500 W. Tie najvýkonnejšie môžu dosiahnuť rýchlosť približujúcu sa k 50 km/h.

Bezpečnú jazdu zaobstarávajú kvalitné brzdy. Tie sú rozdelené na dva typy a to elektromagnetické a mechanické. Elektromagnetické brzdy majú trochu dlhšiu reakčnú odozvu oproti mechanickým. Ďalšie dôležité vlastnosti nie len o elektrických kolobežkách sa môžete dozvedieť na webe Testado.sk.

Pravidlá a bezpečnosť pri jazde

Jazdenie na kolobežke po cestných komunikáciách má taktiež svoje pravidlá. V tomto prípade platia tie isté pravidlá ako pre jazdu na bicykli. Niektoré modely elektrických kolobežiek môžu dosiahnuť rýchlosť až 50 km/h. Preto by malo byť samozrejmosťou nosenie ochranných pomôcok. Najdôležitejšia je ochrana hlavy, ktorá v istých prípadoch môže zachrániť nie len zdravie, ale aj život.

Medzi ďalšie ochranné prvky patria kolenné a lakťové chrániče, ktoré by mali nosiť najmä deti. Taktiež by mala kolobežka disponovať reflexnými prvkami, ako sú odrazky a svetlá. To najmä pri jazde počas tmy alebo v hmle.