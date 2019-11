Ľubomíra Somodiová

Slovák zanechal úspešné podnikanie a žije na samote: Nemrzí ma to. Živí ma zem, voda, láska a práca

Ľudia sa často boja zmien. Dula Sopkuliak k nim rozhodne nepatrí. Jeho život nabral úplne iný smer po tom, čo sa rozhodol odísť bývať na samotu neďaleko Zvolena a nechal za sebou kus svojej životnej práce.

ZVOLEN 2. novembra - Hneď, ako spadla železná opona, Dula neváhal a pustil sa do podnikania. Vždy mal rád veľké výzvy. Najprv rozbehol biznis s drogériami v Martine. Tak ako veľa menších či stredných podnikateľov nestíhal konkurovať narastajúcemu počtu hypermarketov. Dula sa však vynašiel. „Kúpil som si vypálený motorest na Liptove, obnovil som ho a prevádzkoval až do minulého roka,“ začal so svojím rozprávaním. Počas podnikania narazil na veľa prekážok, ktoré ustál. V hlave mu napriek tomu dlhšie vŕtalo, že by bol radšej, keby žil iný život – pomimo zabehnutého systému.

Svoje rozhodnutie neľutuje

Pred vyše rokom si vyhliadol opustenú usadlosť pri Zvolene. Bol tam domček s rozpadnutou šopou, ku ktorému patrí niekoľko hektárov krásnej krajiny. Hneď, ako objekt kúpil, pustil sa do jeho pretvárania. Jeho kamaráti ho presvedčili, aby tam postavil aj malé chatky. „Teraz to ľutujem, sú s tým len starosti,“ povedal Dula s tým, že by chatky najradšej predal.

Rodený Martinčan s terchovskými koreňmi žil dlhé roky na severe našej krajiny, no zachcelo sa mu viac do tepla. Tvrdí, že si na svojej usadlosti dopestuje takmer všetko, čo potrebuje k životu. Nerád sa stravuje produktami, ktoré sú, ako hovorí „napustené éčkami a cukrom.“ Najbližší obchod má len pár minút autom, no podľa jeho slov by mu terajšie zásoby vystačili aj na tri mesiace. „Chodím tam, lebo všetkých závislostí som sa ešte nezbavil,“ povedal pobavene. Zanechať za sebou výsledky dlhoročnej práce ho nemrzelo. Nepozerá sa smerom vzad, ale snaží sa pozerať dopredu. „Nemrzelo ma to vôbec, som šťastný, že som s tým skončil. Teraz ma živí zem, voda, slnko, láska, práca,“ zamyslel sa.

Nie je vlk samotár

Na usadlosti žije spolu s priateľkou Oľgou, s ktorou sa spoznali na hodinách jogy. „Máme tu piatich psov, dva kone, štyri mačky. Je tu veľké množstvo vtákov, srncov, danielov, jeleňov, myší, chrobákov, pavúkov, divých svíň, bažantov, zajacov a líšok, čo behajú okolo,“ zároveň dodal, že jeho najbližší susedia sú starenka a starček, ktorým chýba len necelá dekáda, aby sa dožili stovky. „Mám s nimi super vzťah, býva tu ešte jeden Bratislavčan a ďalší domáci ľudia, ktorí mi vždy pomôžu, keď niečo potrebujem,“ hovorí o svojom spôsobe života.

„Neopísal by som sa ako vlk samotár. Mám veľmi rád aj spoločnosť, či už pri športe alebo joge. Rád chodím na hudobné koncerty. Pre mňa je podstatné, že si už chcem vyberať ľudí, s ktorými sa stretnem,“ povedal s tým, že okrem kamarátov k nemu často zamieria aj zvedavci, ktorí chcú vidieť, ako sa býva mimo ľudí na samote. Z toho, čo si druhí myslia o tom, aký spôsob života vedie, si ťažkú hlavu nerobí. „V podstate mi je jedno čo hovoria, je to môj život, ako si ho žijem, nestarám sa o reči druhých ľudí, hlavne o tie negatívne. Ale ak mi chcú pomôcť a poradiť, rád si ich vypočujem.“

Šťastie rovná sa jablko?

Aj keď si užíva pokoj a krásnu prírodu navôkol, predsa len mu niečo zo starého života chýba. Sú to pravidelné tréningy bojových umení, jogy či plaváreň: „Ale verím, že keď to tu trošku zariadim, opäť sa k tomu vrátim,“ hovorí bývalý podnikateľ. Na šťastí mu to podľa jeho slov neuberá: „Šťastie máme v sebe. Niekedy je to len pokoj, dobrý priateľ, chutné jablko, slnko...dážď. V živote ti prináša najväčšiu radosť, keď si plníš, po čom túžiš. Napríklad, ak si hladný, tak sa naješ, či už hovoríme o materiálnej alebo duchovnej potrave,“ ukončil.