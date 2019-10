TASR

Dnes o 10:04 čítanie na 9 minút 0 zdieľaní Tipsport liga: V šlágri kola Slovan triumfoval na ľade Bystrice, Košice vyhrali vo Zvolene

„Belasí" vedú pred „baranmi" o dva body.

Na snímke zľava Roman Kukumberg (Bratislava), Tomáš Hrnka, Vladimír Mihálik (oabaja Banská Bystrica) — Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 30. októbra (TASR) - Hokejisti Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšom šlágri 18. kola Tipsport Ligy na ľade úradujúceho majstra HC"05 iClinic Banská Bystrica 3:1 a vystriedali ho na čele tabuľky. „Belasí" vedú pred „baranmi" o dva body.

V stredu sa konal aj priamy súboj o tretiu priečku, v ktorom uspeli Košičania na ľade Zvolena tesne 1:0 gólom Dávida Skokana z 18. minúty. Piate miesto si udržal DVTK Jegesmedvék Miškovec po vysokom triumfe na ľade posledného MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:0.

Rovnako 26 bodov nazbierali aj šieste Michalovce, keď si doma poradili s Detvou 2:0. Siedma Dukla Trenčín triumfovala pred vlastnými divákmi nad predposledným HC Mikron Nové Zámky vysoko 9:2. V ďalšom zápase Nitra vyhrala nad Popradom 3:1.

Na snímke sprava Michal Sersen (Bratislava), Miloš Bubela, Cason Hohmann (obaja Banská Bystrica) Foto: TASR/Dušan Hein

Po 17. kole je na čele produktivity i tabuľky kanonierov Marcel Haščák z Košíc, ktorý nazbieral 21 bodov za 13 gólov a osem asistencií. Druhý je Ján Sýkora z Detvy, na konte má 20 bodov (12+8). Rovnako nazbieral aj Michal Chovan z Košíc (5+15) a Jordan Southorn (3+17).

Mikuláš doma dostal nakladačku

Domáci začali aktívnejšie, vypracovali si podstatne viac striel, no góly dával ich súper. V 6. minúte gól ešte neplatil pre postavenie útočiaceho hráča v bránkovisku, no v 13. minúte sa už hostia tešili z vedenia. Ross nahodil puk na bránku, Bátory mal zakrytý výhľad a puk skončil za jeho chrbtom - 0:1. Vyrovnať mohol o dve minúty neskôr Vybíral, no pri svojej samostatnej akcii trafil len do pravej žŕdky.

V 26. minúte mohlo byť už 2:0, keď sa pred Bátoryho bránkou strhla skrumáž, no Ross ani Beach puk za čiaru nepretlačili. V 27. minúte však už Miškovec viedol 2:0, keď sa presadil Harrison. Na druhej strane mali šance Sukeľ, Ru. Huna a po góle volal Tamášiho teč po strele Krišku, no Adorján odolával. Krátko pred druhou prestávkou zvýšil Vas a Miškovec išiel do záverečného dejstva s pohodlným náskokom.

Domáci tréner pred treťou tretinou vystriedal brankárov, medzi tri žŕdky sa postavil Romančík, ale čisté konto mu nevydržalo ani minútu. Rossova zrazená strela sa odrazila od zadného mantinelu pred Beauviller a ten ho dostal za nového brankára. Hostia o necelých 40 sekúnd pridali aj piaty gól, opäť z hokejky Beauvillera a definitívne rozhodli o svojom triumfe. Nič na tom nezmenili ani ďalšie dve presilovky domácich, ktorí sa do konca duelu strelecky nepresadili.

MHK 32 Liptovský Mikuláš - DVTK Jegesmedvék Miškovec 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) Góly: 13. Ross (Beauviller, Rodman), 27. Harrison (Rodman), 40. Vas (Ross, Reszegh), 41. Beauviller (Ross), 42. Beauviller (Rodman). Rozhodovali: Valach, Orolin - Rojík, Krajčík, vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše: Beach 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1002 divákov. Liptovský Mikuláš: Bátory (41. Romančík) - Petran, Droppa, Nemec, Kurali, Mezovský, Roman, Smutný - J. Sukeľ, Tamáši, Kriška - Vybiral, Lištiak, Macík - Piatka, Uhrík, Michalík - Ri. Huna, Oško, Ru. Huna - Haluška Miškovec: Adorján - Vojtkó, Ross, Vandane, Láda, Göz, Szirányi, D. Kiss - Reszegh, Vas, Miskolczi - Beauviller, Harrison, Rodman - Magosi, Galanisz, Beach - P. Kiss, Lövei, Farkas

