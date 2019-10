TASR

NHL: Tatar prispel k triumfu Montrealu asistenciou, gólová prestrelka v New Jersey

Tatar strávil na ľade vyše 16 minút a do štatistík si zapísal aj dva plusové body a dve trestné minúty.

Obranca Montrealu Shea Weber oslavuje svoj gól do siete Arizony s Tomášom Tatarom a Victorom Metem — Foto: TASR/AP

New York 31. októbra (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili aj vďaka jednej asistencii slovenského útočníka Tomáša Tatara v noci na štvrtok v zámorskej NHL na ľade Arizony 4:1. Tatar strávil na ľade vyše 16 minút a do štatistík si zapísal aj dva plusové body a dve trestné minúty.

Tatar zaznamenal šiestu asistenciu v sezóne, keď po podieľal na úvodnom góle duelu. Ten strelil už v 22. sekunde Brendan Gallagher a oslávil tak úspešne svoj 500. zápas v NHL. Canadiens vyšiel aj nástup do druhej tretiny, obranca Shea Weber len 24 sekúnd po zmene strán zvýšil na 2:0.

Coyotes prehrali po výbornej šnúre

„Tie góly v úvodoch tretín boli skvelé. Dostali nás na koňa," povedal Gallagher podľa tsn.ca. Montreal vyhral druhý zápas za sebou, v bránke žiaril Carey Price, ktorý chytil 33 striel. Proti bývalému tímu sa gólovo presadil aj Nick Cousins, útočník hral za Arizonu predchádzajúce dve sezóny.

Coyotes z posledných siedmich zápasov prehrali len dva, domov sa vrátili po úspešnom štvorzápasovom tripe. „Zápasy vonku nám vyšli a chceli sme na to nadviazať. Žiaľ, dnes to nevyšlo," uviedol skúsený útočník Derek Stepan.

Trinásť gólov v New Jersey

Tampa Bay v prestrelke uspela na ľade New Jersey 7:6 po predĺžení. V jej drese pre zranenie dolnej časti tela zo zápasu s New Yorkom Rangers chýbal slovenský obranca Erik Černák. Skóre divokého duelu sa prelievalo z jednej strany na druhú. Devils otočili z 2:3 na 5:3, ale hostia vyrovnali a necelé štyri minúty pred koncom tretej časti sa vďaka Ondrejovi Palátovi dostali do vedenia 6:5.

„Diabli" však našli odpoveď a 7,4 sekundy pred klaksónom vyrovnal na 6:6 Kyle Palmieri, čím zavŕšil svoj druhý hetrik v kariére. Napokon o triumfe hostí rozhodol v predĺžení Tyler Johnson a Lightning tak zastavili sériu dvoch prehier. „Moji spoluhráči hrali dobre a zaslúžili si vyhrať. Dali sme šesť gólov a to malo stačiť. Rozdiel bol dnes v bránke, to hovorí za všetko," sebakriticky poznamenal brankár Devils Corey Schneider, ktorý chytil len 16 striel.

Podstatne zamestnanejší bol jeho náprotivok Curtis McElhinney, autor 36 zákrokov. „Som hrdý na chlapcov ako sa dali dokopy a zvrátili zápas. Je to dôležité víťazstvo," povedal tréner Tampy Jon Cooper, podľa ktorého by sa Černák mohol vrátiť do zostavy na piatkový zápas proti New Yorku Islanders.

Edmonton vyhral aj bez Jurča

Do zostavy Edmontonu sa nezmestil Tomáš Jurčo, Oilers zvíťazili v Columbuse 4:1 aj vďaka dvom gólom a asistencii Leona Draisaitla. Nemecký útočník, ktorý si pripísal 200. asistenciu v kariére, má na konte už 25 bodov a je aktuálne najproduktívnejší hráč NHL.

S 12 gólmi vyrovnal najlepšieho strelca Davida Pastrňáka z Bostonu. Oilers zastavili sériu dvoch prehier. „Je fajn, že sme mali dobrý štart do zápasu, pretože sme v sezóne často prehrávali a je únavné náskok dobiehať. Určite sa hrá oveľa lepšie, keď máte navrch," povedal pre tsn.ca Draisaitl, ktorý v nedeľu oslávi 24. narodeniny. Streleckú formu potvrdil aj James Neal, ktorý v presilovke svojim 11. zásahom v sezóne otvoril skóre duelu.

Draisaitl a Neal sú len štvrtou dvojicou spoluhráčov, z ktorých v októbri strelil každý minimálne 11 gólov. Pred nimi to dosiahli Wayne Gretzky a Mark Messier v Edmontone v roku 1981, Peter Šťastný a Michel Goulet v drese Quebecu Nordiques (1982) a Mario Lemieux s Kevinom Stevensom (Pittsburgh Penguins, 1992).

Colorado dobre rozohraný zápas do víťazstva nedoviedlo

Jonathan Huberdeau zariadil víťazstvo Floridy 4:3 po predĺžení na ľade Colorada. Dvadsaťšesťročný útočník minútu a pol pred koncom vyrovnal na 3:3 a potom v 29. sekunde predĺženia svojim druhým gólom v zápase rozhodol.

„Puk sa ku mne šťastne odrazil, výbornú prácu odviedol Barkov. Videl som, že brankár išiel s hokejkou dopredu, tak som mu to poslal medzi betóny," opísal Huberdeau pre nhl.com svoj víťazný zásah.

Colorado nedotiahlo do úspešného konca náskok 3:1 v tretej tretine. Gólom a asistenciou sa blysol Nathan MacKinnon a natiahol svoju bodovú sériu od začiatku sezóny na 12 zápasov. Je to štvrtá najdlhšia séria v klubovej histórii Avalanche/Quebec Nordiques.

Hetrik Boesera proti Los Angeles

V Los Angeles pálil ostrými útočník Vancouveru Brock Boeser, ktorý k víťazstvu 5:3 prispel hetrikom a asistenciou. Štvorbodový duel odohral aj Elias Pettersson (1+3). Štyri z piatich gólov dali Canucks v početnej výhode.

„Presilovky nám v poslednej dobe fungujú. Na ľade sa vidíme a darí sa nám," povedal Boeser, ktorý zaznamenal svoj tretí hetrik v NHL. Dve asistencie nazbieral kapitán Los Angeles Anže Kopitar a dostal sa cez hranicu 900 bodov (na konte ich má 901).

Slovinský útočník sa stal štvrtým hráčom, ktorý sa v drese Kings dostal na túto métu - pred ním to dosiahli Marcel Dionne (1307), Luc Robitaille (1154), Dave Taylor (1069) a Wayne Gretzky (918). Aktuálne sa však "kráľom" nedarí, prehrali štvrtý zápas za sebou.

Obhajcovia Stanley Cupu zo St. Louis zdolali na domácom ľade Minnesotu 2:1 a zaznamenali štvrté víťazstvo z posledných piatich duelov. Blues doviedol k úspechu Jordan Binnington, ktorý kryl 35 striel, prekonal ho len Mats Zuccarello a otvoril si strelecký účet v drese Wild. O góly St. Louis sa postarali Alex Pietrangelo Sammy Blais.