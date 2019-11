Stačí, ak len jeden rodič javí o dieťa záujem a nie je možné si ho adoptovať. Časté sú listy z väzenia

Klaudia Fiolová

Na Slovensku je viac detí vhodných na pestúnsku starostlivosť ako na adopciu. Zákonom je stanovená 6 mesačná lehota, ak rodič nejaví o dieťa skutočný záujem osobne, telefonicky, alebo listami, vtedy súd pristúpi na adopciu.

BRATISLAVA 3. novembra - Najčastejším dôvodom, prečo sa dieťa dostane do detského domova, je ten, že buď sa ho rodičia hneď po narodení vzdajú, alebo rodičia nezvládajú výchovu dieťaťa. Ak matka po narodení dieťaťa podpíše súhlas na osvojenie, dieťa putuje do centra pre deti a rodinu.

Zákon na Slovensku stanovuje, že deti do 6 rokov musia byť umiestnené v profesionálnych rodinách

Deti v profesionálnej rodine zostávajú do tej doby, kým sa môžu vrátiť do pôvodnej rodiny, alebo dovtedy, kým sa pre ne nenájde náhradná rodina. „Prostredie u profesionálnej rodiny je také, na aké sme zvyknutí aj u nás doma. Profesionálny rodič má dieťa doma, kde sa o neho 24 hodín denne stará. Je to veľmi náročné povolanie a počas toho, ako má dieťa u seba, profesionálny rodič ho musí pripraviť na to, že časom pôjde do osvojenia alebo do pestúnskej rodiny," vysvetľuje Soňa Očkášová, psychologička z občianskeho združenia Návrat.

Žiadateľov je na Slovensku oveľa viac ako detí, ktoré sú dostupné na adopciu

Keď sa niekto rozhodne adoptovať dieťa, musí ísť najprv na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, aby si podal žiadosť. Po vyplnení dokumentov musia absolvovať rodičia prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť. Samotná príprava na rodičovstvo trvá rok, a potom je žiadateľ zaradený do čakacieho zoznamu. V niektorých prípadoch čakajú rodičia aj viac rokov, kým si osvoja dieťa. Žiadateľov je podľa slov Očkášovej oveľa viac ako detí, ktoré sú dostupné na adopciu.

Viac detí je ale vhodných do pestúnskej starostlivosti, lebo v týchto prípadoch rodič javí záujem o dieťa, a teda je šanca, že v budúcnosti sa tieto deti dostanú naspäť k biologickým rodičom. „Je veľa prípadov, kedy biologický rodič píše listy napríklad z väzenia. Stačí, ak len jeden z rodičov javí záujem a už to dieťa nie je možné si osvojiť. Zákonom je stanovená 6-mesačná lehota, keď rodič nejaví o dieťa skutočný záujem osobne, telefonicky, alebo listami, vtedy súd pristúpi k adopcii," hovorí psychologička.

Pestúnska rodina sa stará o dieťa do momentu, kým sa nevráti k biologickej rodine

Ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v jeho záujme, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti. „Na Slovensku je pestúnska starostlivosť dlhodobou starostlivosťou. Dieťa má byť v pestúnskej rodine dovtedy, kým sa o neho biologický rodič nebude vedieť postarať. V prípade, ak by sa vedel postarať, tak by sa dieťa mohlo vrátiť k biologickej rodine, to sa ale u nás nedeje často. Pestún musí rátať s tým, že môže nastať takáto situácia, a že to dieťa nie je jeho. Delí sa o tú starostlivosť," povedala v rozhovore Očkášová.

Viac sa dozviete v priloženom videorozhovore.