Marián Balázs

Dnes o 20:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Etnologička: Halloween nie je americký, ale európsky sviatok. Do USA ho priniesli migranti

O Halloweene sa často šíria mýty, že je to americký sviatok. Nie je to pravda. Pôvod má v Európe a má súvis s našimi pastiermi.

BRATISLAVA 31. októbra - Tatiana Bužeková pochádza z Moskvy a na Slovensku žije zhruba 30 rokov. Ako sama hovorí, na život na Slovensku si zvykala asi tri roky, dnes sa tu však cíti ako doma. V Moskve vyštudovala matematiku a na Slovensku etnológiu. „Vždy som chcela študovať dejiny náboženstiev, ale po strednej škole som šla študovať matematiku. Po dlhšej dobe, ktoré som na Slovensku strávila s deťmi, som sa rozhodla vrátiť k svojím pôvodným záujmom,“ vysvetlila Bužeková, ktorá sa v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom zhovárala o pôvode Svietku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

Kdeže Amerika, Dušičky aj Halloween nám dal ktosi iný

Etnologička v rozhovore vysvetlila, kde je pôvod Dušičiek a prečo sa oslavujú začiatkom novembra: "Sviatok všetkých svätých 1. novembra sa v kresťanskej cirkvi slávi od 8. storočia. Jeho zmyslom je pripomenúť si svätých, všetky sväté duše, známe aj neznáme. Sviatok sa začal oslavovať v Anglicku a Írsku, až neskôr sa rozšíril aj do iných krajín. Mal nahradiť keltský sviatok Samhain, ktorý bol jedným z najdôležitejších v keltskom kalendári, išlo o začiatok nového roka." Cirkev ho nakoniec vlastnými zvykmi naozaj nahradila a neskôr k nemu pridala aj druhý sviatok, Pamiatku zosnulých.

V posledných rokoch sa z USA do celého sveta rozširuje sviatok Halloween. Ten je spojený s vyrezávanými tekvicami a s prezliekaním sa do rôznych masiek. Americké deti počas neho chodia od domu k domu a zbierajú sladkosti. Ako pre Dobré noviny povedala etnologička Tatiana Bužeková, pôvod Halloweenu však nie je v USA, ale rovnako v keltskom Samhaine. "V tomto období sa pastieri so svojimi stádami vracali domov, pretože sa končili teplé dni. Keďže sa po krajine pohybovali v čase Samhainu, keď podľa nich boli aktívni duchovia a elfovia, ktorí im mohli uškodiť, začierňovali si tváre a kabáty si obliekali naruby. Do Ameriky sa Halloween dostal spolu s Írmi, ktorí sa tam vysťahovali," hovorí Bužeková.

Aký je pôvod zapaľovania sviec na Dušičky, prečo sa Halloween spája aj s tekvicami či sladkosťami a množstvo iných zaujímavých informácií sa dozviete z priloženého videorozhovoru.