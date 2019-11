Klaudia Fiolová

Starý pán objednal mužovi bez domova zavesený sendvič. Spustil nádhernú reťazovú reakciu so šťastným koncom

Dobrý skutok starého pána inšpiroval aj ostatných zákazníkov kaviarne. Vďaka nim sa muž bez domova dostal k teplému jedlu a môže si odložiť zarobené peniaze. Jeden tzv. „zavesený“ sendvič tak zmení mužovi bez domova život.

— Foto: Facebook/Esterka Stiborová

LONDÝN 2. novembra - Dobrí ľudia stále existujú. Dôkazom toho je aj príbeh Jasona, ktorý pochádza z Juhoafrickej republiky, ale teraz žije v Anglicku. Čo sa mu prihodilo, prezradila na Facebooku Esterka Stiborová, ktorá taktiež žije a pracuje v zahraničí. Vo Facebookovej skupine s názvom Dobré zprávy sa podelila o jej zážitky s cudzincom. Ester sa stará o novú kaviareň. Práve tam sa stretla s Jasonom.

Muž bez domova chodí denne 40 km, aby zarobil nejaké peniaze na živobytie

Jason je bez domova, a každý deň prejazdí 40 kilometrov na bicykli, aby si zarobil nejaké peniaze. Predáva anglickú verziu Nota bene pred supermarketom, ktorý sa nachádza hneď oproti kaviarni, kde Ester pracuje. Keď práve nepredáva časopis, tak pomáha starým ľuďom s nákupmi. „Každého si pamätá, vždy sa usmieva a zaželá okoloidúcim každý deň," píše ester v príspevku. Nikdy ho nevidela bez úsmevu a vždy je plný energie a elánu. Nikomu sa nesťažuje a ani sa neľutuje kvôli ťažkému osudu. Ľudia naokolo si ho obľúbili.

Neznámy muž urobil krásne gesto, ktoré ani Jason nečakal

Ako Ester napísala, každý deň mu buď pred prácou, alebo po práci daruje jedlo z kaviarne. Jason je za to veľmi vďačný a vôbec to neberie ako samozrejmosť. Pred mesiacom spustil jeden pán, ktorý je stálym zákazníkom kaviarne, reťazovú reakciu. Je to pán v rokoch, ktorý tam chodí na kávu a na sendvič. „Jeden deň, keď tu práve sedel, Jason išiel na okolo a s úsmevom na tvári mi povedal, že to u nás krásne vonia a kľudne by si to so mnou vymenil a pracoval v kaviarni," píše Ester. Stály zákazník na to povedal, že odteraz chce pri každej jeho návšteve darovať Jasonovi 2 sendviče a kávu. Kaviareň bola v ten deň plná a pán dodal, že jemu tých 6,50 libier chýbať nebude a určite sa tu nájde viac ľudí, ktorí sú na tom rovnako. Od toho dňa dostáva Jason týždenne štyrikrát teplé jedlo aj kávu.

Aj ostatní zákazníci sa pridali a inšpirovali sa dobrým skutkom starého pána

Od toho momentu, kedy začal starý pán objednávať Jasonovi teplé jedlo, sa pridali aj iní zákazníci. Objednávajú mu koláč alebo čerstvé jedlo. Jason prezradil Ester, že peniaze, ktoré ušetrí na jedle dáva bokom a šetrí si na prenájom. Dúfa, že po niekoľkých rokoch na ulici, bude konečne schopný zložiť kauciu na byt. A ako píše Ester, vyzerá to tak, že sa mu to naozaj podarí.