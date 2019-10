TASR

Akordeónový virtuóz Michal Červienka chystá benefičný koncert

TASR o tom informovala PR manažérka Eva Sládková.

Michal Červienka (vpravo) — Foto: TASR/Slovenské rekordy

Bratislava 29. októbra (TASR) – Známy slovenský akordeónový virtuóz Michal Červienka pripravil opäť charitatívne podujatie. V poradí 11. benefičný koncert s názvom Michal Červienka a jeho hostia Na ľudovú nôtu odohrá 20. novembra v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Sládková.

Tento rok bude benefičný koncert v mnohom iný ako doterajšie vystúpenia. „Organizačná partia sa každý rok rozrastá, v jednote je totiž sila. Tento rok som sa rozhodol zmeniť žáner na ľudovú nôtu. Odznejú nádherné úpravy môjho rodáka z Heľpy Dezidera Harvana a virtuózne parafrázy Victora Vlasova. Vystúpi so mnou Sára Varšová, ktorá zaspieva piesne z Horehronia. Martin Budinský zahrá so svojou cimbalovou kapelou. Celé to obohatí a umocní dievčenské trio Krajka z Trenčína, ktoré sa predstaví s nádherným trojhlasom v úpravách legendárneho Štefana Molotu," približuje Červienka.

„Aj tento rok pôjde výťažok z charitatívneho koncertu na Základnú školu pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Osvedčilo sa nám to a chorým deťom radi pomôžeme opäť. Neskutočne sa na koncert teším a všetkých srdečne pozývam," doplnil hudobník.