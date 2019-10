TASR

Dnes o 12:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní Šou Fire on Ice napokon bez legendárneho Sabovčíka, musí ísť na operáciu

Legendárny športovec a olympijský medailista deväť dní pred podujatím odriekol účasť zo zdravotných dôvodov.

Na snímke bývalý slovenský krasokorčuliar Jozef Sabovčík — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 29. októbra (TASR) - Bratislavská krasokorčuliarska šou Fire on Ice sa napokon uskutoční bez Jozefa Sabovčíka. Legendárny športovec a olympijský medailista deväť dní pred podujatím odriekol účasť zo zdravotných dôvodov. V zámorí sa musí podrobiť operácii.

„Hovorím to s nesmierne ťažkým srdcom. Situácia sa zhoršila natoľko, že, bohužiaľ, 31. októbra musím podstúpiť operáciu. Štyri dni po takomto zákroku nie je možné, aby som zvládol cestu cez oceán. Fire on Ice sa musí konať bezo mňa. Šou bude ale určite fantastická, pretože sú tam najväčšie hviezdy svetového ľadu," povedal Jozef Sabovčík v tlačovej správe Fire on Ice.

Problémová platnička

Rodák z Bratislavy začal bojovať so zdravotnými komplikáciami na jar. „Začala mi tŕpnuť ľavá noha a prsty natoľko, že som si ich už vôbec necítil. Dôvodom bola platnička, z ktorej mi v júli kus odstránili. Lekár mi odporučil zákrok, aby sme sa vyvarovali trvalejšiemu poškodeniu reflexov v nohe. Rekonvalescencia, žiaľ, nebola bez problémov, mal som bolesti. Vraj je to pri hojení po tomto zákroku relatívne bežné. Situácia sa však po čase začala zhoršovať. Všemožne som sa snažil môj stav stabilizovať tak, aby som mohol na Slovensko a do Čiech priletieť. Podstúpil som rôzne kúry a injekcie, nič však nepomáhalo. Do poslednej chvíle som veril, že to vyjde," vysvetlil prvý muž, ktorý v súťaži skočil štvoritý skok a celý svet ho pozná pod menom "Jumping Joe".

Sabovčík zabsolvoval v Salt Lake City viaceré vyšetrenia, na základe ktorých padol verdikt, že operácia je neodkladná. „Šou bude ale určite fantastická, pretože sú tam najväčšie hviezdy svetového ľadu. Máme aj naše talenty – Eliška Březinová, Michal Březina, Tomáš Verner, takže sa máte na čo tešiť. Mne je akurát ľúto to, že sme sa všetci aj s rodinou tešili na Slovensko a na Čechy, pretože tam stále radi chodíme a okrem toho sme mali pre vás pripravené niečo extra špeciálne na ľade aj s celou mojou rodinou. Ale dúfam, že v blízkej budúcnosti nastane nejaká príležitosť, kedy to budem môcť pre vás ešte urobiť, aby sme urobili takú symbolickú bodku za mojou amatérskou a profesionálnou kariérou," dodal Sabovčík.

Bohaté obsadenie

Šou Fire on Ice, ktorá je poctou kariére Jozefa Sabovčíka, sa pod vedením renomovaného ruského choreografa Iľju Averbucha v Ostrave a Bratislave uskutoční 6. a 7. novembra. Predstaví sa na nej osem olympijských víťazov, na čele s jednou z najväčších osobností svetového krasokorčuľovania Alexejom Jagudinom.

Na podujatí nebudú chýbať ani bývalí reprezentanti a súrodenci Oľga a Jozef Beständigovci či nádejná česká pretekárka Eliška Březinová. Okrem nich vystúpia aj zlatá zo Soči 2014 Adelina Sotnikovová, olympijskí víťazi v športových dvojiciach Tatiana Totmianinová a Maxim Marinin či európsky šampión Tomáš Verner.