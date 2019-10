Ľubomíra Somodiová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mladý vynálezca Ocean Cleanupu sa po moriach púšťa aj do záchrany riek. Jeho nové zariadenie bude zachytávať odpad

Mladý vynálezca Boyan Slat prišiel s novým čistiacim systémom, ktorý má oslobodiť Tichý oceán od plastového odpadu. Interceptor, ako sa zariadenie nazýva, čistí rieky s pomocou slnečnej energie.

ROTTERDAM 30. októbra - Holanďan Boyan Slat, riaditeľ a zakladateľ neziskovej organizáciu Ocean Cleanup, sa snaží hľadať globálne riešenie, ktoré by vyriešilo znečistenie oceánov plastami. Zdá sa, že k tomu má dobre našliapnuté.

Najviac plastových odpadkov do oceánov prúdi z riek

Najprv prišiel najprv so zariadením, ktoré čistí moria. Uvedomil si však, že to nestačí. Podľa jeho slov až 80% percent plastov sa dostane do oceánov prostredníctvom riek. Na svete je stotisíc riek, no iba tisíc z nich znečisťuje oceány najviac. Tomu chce Boyan predísť.

„Nie je to jednoduché, ale predstavme si, že to dokážeme. Naše oceány môžu byť naozaj opäť čisté,“ povedal mladý vedec, keď v rotterdamskom prístave predstavoval nové zariadenie. Na zberači pracovali od roku 2015.

Ako funguje čistič riek?

Čistič riek sa skladá z dvoch častí - z plavidla Interceptor a z batérie, ktorá pláva na riečnej hladine. Plavidlo svojou prednou časťou odkláňa väčšie predmety, ako sú napríklad stromy. Zachytený odpad dopraví pomocou pásu do svojich útrob, kde ho uskladní v kontajneroch.

Na každej lodi je šesť kontajnerov. Keď je kontajner plný, pošle automatickú správu miestnym operátorom, aby ho vyprázdnili. Odpad následne putuje do miestnych zariadení na spracovanie odpadu. Zariadenie poháňa solárna energia.

Dva čističe už fungujú v Indonézii a Malajzii

Doposiaľ boli zhotovené štyri zariadenia. Ocean Cleanup zatiaľ umiestnil čistič do indonézskeho hlavného mesta Jakarta. Ďalší sa nachádza na rieke Klang v Malajzii. Tretí čistič vypustia na rieku Mekong vo Vietname, o štvrtý ma záujem Dominikánska republika.