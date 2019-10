Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žena pridáva na Instagram fotky svojej ľavej ruky. Dôvod, prečo sú také populárne, by ste neuhádli

Vtipné fotky, na ktorých je zobrazená len ľavá ruky ženy, sa tešia na internete veľkej obľube.

Mary pridáva na Instagram fotky jej ľavej ruky s vtipnými komentármi — Foto: Instagram@notengaged

NEW YORK 30. októbra - Mary McCarthy je 31-ročná Newyorčanka. Každý sa jej v okolí vždy pýtal, či už má priateľa, snúbenca alebo manžela. Časté otázky jej liezli na nervy a vtedy jej napadla vtipná myšlienka. Žijeme v dobre, kedy sociálne siete ovládajú svet a každý človek sa chce podeliť so svojimi úspechmi na svojich profiloch. Ľudia sa najviac stretávajú práve s príspevkami, na ktorých sa ľudia chvália novým prírastkom do rodiny, novým priateľom alebo zásnubami. Fotografiu, na ktorej vidno len ruku ženy so zásnubným prsteňom, videl už každý z vás. A práve táto opakujúca sa snímka na Instagrame inšpirovala Mary, aby si založila nový profil.

— Foto: Instagram@notengaged

— Foto: Instagram@notengaged

— Foto: Instagram@notengaged

— Foto: Instagram@notengaged

„Nie som zasnúbená a som s tým ok"

Týmito slovami sa začína predstavenie profilu s názvom Not engaged. „Sledujte príbehy mojej ľavej ruky, na ktorej nie je zásnubný prsteň. Ale aj bez neho sa mám dobre a lietam si po svete šťastná," pokračuje Mary na Instagrame. Celé sa to začalo jednou nevinnou fotkou, ktorú zverejnila cestou domov zo zásnubnej party. Na snímke bola len jej ľavá ruka s jedlom a pod ňou napísala: „Keď nie si zasnúbená, ale máš svoje jedlo".

— Foto: Instagram@notengaged

— Foto: Instagram@notengaged

— Foto: Instagram@notengaged

Profil má už vyše 145-tisíc sledovateľov. Mary pridáva rôzne fotky z výletov s humorným popisom. Ľudia po celom svete sa so ženou stotožňujú a obľúbili si jej vtipné príspevky. Newyorčanka na začiatku vôbec nečakala podobný úspech a ani to, že dnes už bude aj ona sama nielen zasnúbená, ale dokonca aj vydatá. Stále ale nekončí s fotkami a jej zásnubný prsteň na fotkách neuvidíte.