Ľubomíra Somodiová

Video 72-ročnej dôchodkyne prevalcovalo internet. Svojou kondičkou schová do vrecka aj mladšie ročníky

Internet prevalcovalo video dôchodkyne, ako zvláda tie najnáročnejšie cviky. Zverejnil ho jej osobný tréner Wesley James.

CONNECTICUT 30. októbra - Vek je len číslo! Potvrdzuje to aj 72 -ročná Luaren Bruzzone, ktorá je pre mnohých veľkou fitness inšpiráciou. Energia z nej len tak srší a vždy má úsmev na perách.

Nadšená športovkyňa v minulosti pracovala ako advokátka a vysokoškolská profesorka. Už od šiestej je rána je nastúpená v posilňovni, kde ju čaká tréning CrossFitu.

Pohyb jej bol vždy blízky. Počas celého života chodievala tancovať, no nepohrdla ani aerobikom. Ku CrossFitu ju priviedol kamarát pred piatimi rokmi, keď jej ukázal náročné cvičenia.

CrossFit sa jej zo začiatku nepozdával

„Keby ste sa ma spýtali pred 15 rokmi, či je to niečo, čo by som robila, zrejme by som odpovedala nie,“ povedala v rozhovore pre Good Morning America.

Na jej tvári nechýba úsmev. Foto: Facebook/Lauren Bruzzone

„Môj kamarát ma na to musel tak trošku nahovoriť. Povedala som si, skúsim to a keď sa mi to nebude páčiť, skoncujem s tým. Nakoniec som sa do toho pustila trocha intenzívnejšie,“ dodala nadšená športovkyňa.

Jej definícia „len trocha intenzívnejšie“ je diskutabilná. Na virálnom videu žena s plným nasadením dvíha ťažké závažia, húpe sa na hrazde, či robí stojku na rukách. „Keď vidím mladších ľudí, ktorí zvládnu ťažšie váhy ako ja, chcem sa im priblížiť,“ povedala Bruzzone s tým, že je to pre ňu veľká motivácia, aby ešte viac zamakala