Klaudia Fiolová

Polícia varuje vodičov: Za jazdu v BUS pruhu vám môže prísť mastná pokuta aj domov

Mesto chce podporiť mestskú hromadnú dopravu a na cestách sa objavuje čím ďalej, tým viac vyhradených pruhov práve pre autobusy. Vďaka nim by MHD nemusela tráviť dlhé minúty v zápche.

— Foto: Facebook/Dopravný podnik

BRATISLAVA 30. októbra - V hlavnom meste sa zvyšuje počet registrovaných vozidiel každý rok. Kolóny áut niekedy siahajú až po okraj mesta. Najhoršia je situácia hlavne v ranných a poobedňajších hodinách, keď ľudia chodia do práce a z práce zase domov. Mesto chce podporiť mestskú hromadnú dopravu a na cestách sa objavuje čím ďalej, tým viac vyhradených pruhov práve pre autobusy. Vďaka nim by MHD nemusela tráviť dlhé minúty v zápche.

Niektorí vodiči vôbec nerešpektujú dopravné značenia

Veľakrát sa stáva, že si vodiči chcú skrátiť cestu a ako obchádzku použijú BUS pruh. Dopúšťajú sa ale priestupku a častokrát blokujú aj autobusy. Upozornil na to prednedávnom Dopravný podnik Bratislava na svojom Facebooku. „Cestujúci v MHD musia mať prednosť. V trolejbuse sa vezie naraz aj 150 cestujúcich, v aute ide človek obvykle sám. A na jeho pohodlie nemôžu doplácať ostatní," uvádzajú v príspevku. Hoci idea je skvelá, mnohí vodiči v snahe ušetriť pár minút, neváhajú vojsť priamo do vyhradených pruhov, kde obmedzujú stovky ďalších ľudí. To odkazuje aj fotografia, ktorú dopravný podnik uverejnil. Je na nej Záhradnícka ulica v Bratislave, kde vznikla takmer 20-minútová zápcha, ktorú nespôsobili trolejbusy, ale autá jazdiace v nesprávnych pruhoch.

Aj túto dopravnú zápchu spôsobili autá jazdiace v BUS pruhu. Foto: Facebook/Dopravný podnik Bratislava

Polícia môže vodičom jazdiacim v BUS pruhu poslať pokutu aj domov

Čoraz viac takýchto prípadov registruje aj polícia. „Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky v súvislosti s vyhradenými pruhmi polícia kontroluje neustále v rámci bežného výkonu služby. V tejto súvislosti sa polícia v praxi stretáva s prípadmi, kedy vodiči nedodržiavajú ustanovenia zákona o jazde v jazdných pruhoch, neoprávnene používajú vyhradený pruh, pri parkovaní vozidla doň zasahujú časťou vozidla, čím obmedzujú vozidlá, pre ktoré je pruh primárne určený," uviedla hovorkyňa Prezídia PZ, Denisa Bárdyová pre Dobré noviny.

Policajti môžu takýmto bezohľadným vodičom udeliť pokutu až vo výške 60 €. Ponáhľať sa preto vodičom vôbec neoplatí. Nemôžeme zabúdať ani na fakt, že muži zákona môžu použiť aj tzv. objektívnu zodpovednosť, kedy pokuty vodičom prídu priamo do ich poštových schránok.