Nepálsky horolezec Purja vystúpil na všetky osemtisícovky sveta v rekordnom čase

Doteraz držal rekord Poliak Jerzy Kukuczka, ktorý na všetkých 14 najvyšších vrcholov planéty vystúpil za 7 rokov, 11 mesiacov a 14 dní.

Nirmal Purja — Foto: Facebook/Nirmal Purja MBE:

Káthmandú 29. októbra (TASR) - Nepálsky horolezec Nirmal Purja prekonal v utorok doterajší rekord, keď vystúpil na všetkých 14 "osemtisícoviek" sveta len za sedem mesiacov. Doterajší najlepší zápis bol necelých osem rokov.

„Misia splnená," napísal Purja na sociálnej sieti po výstupe na Šiša Pangmu. Doteraz držal rekord Poliak Jerzy Kukuczka, ktorý na všetkých 14 najvyšších vrcholov planéty vystúpil za 7 rokov, 11 mesiacov a 14 dní. Skompletizoval ich v roku 1987. Legendárnemu Talianovi Reinholdovi Messnerovi, ktorý bol prvým so všetkými osemtisícovkami, sa to podarilo o rok skôr.

Tridsaťšesťročný Purja odštartoval ambiciózny projekt v apríli a mal ho rozvrhnutý do troch fáz. „Keď som oznámil svoj zámer, všetci sa mi smiali a tvrdili, že to nie je možné. Je to ale o viere vo vlastné schopnosti. A vždy musíte myslieť pozitívne, pretože niekedy sa veci dokážu skomplikovať," citovala Purju agentúra AFP ešte pred jeho finálovým útokom.