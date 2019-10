Ľubomíra Somodiová

Včera o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najnovším hitom sú bizarné otepľovače na nos

Zima sa blíži a s ňou aj nové nápady. Firma Nosewarmers prišla na trh s vlnenými ohrievačmi na nos. Vďaka ním váš nos už nebude červený. Iba ak by ste si kúpili červený ohrievač...

Je vám zima na nos? — Foto: Nosewarmer.com

LONDÝN 29. októbra - Vraví sa, že fantázii sa medze nekladú. To si zrejme povedali aj výrobcovia tak trochu bizarnej vychytávky- otepľovača na nos. V prípade, že teplota vonku klesne, váš nos to ani nepocíti.

Stačí, keď si ohrievač nasadíte na nos a zachytíte za ušami. Nebudeme sa hádať, je to praktická vec, no nepripomínajú vám ohrievače skôr zvieracie nosíky, ktoré by ste si na seba navliekli jedine tak na karneval?

Ponožkám pod vianočným stromčekom rastie konkurencia

Ale ako sa hovorí, proti vkusu žiaden dišputát. Nejedného z nás poteší, keď si pod stromčekom nájdeme hrubý vlnený sveter či pár ponožiek. Hoci sú ohrievače na nos zatiaľ u nás neznáma, v domovskej krajine, vo Veľkej Británii, sa predávajú dobre. Ich produkty sa stávajú čoraz populárnejšie aj v zahraničí.

Firmu Nosewarmers založila učiteľka Sally Steel-Jones ešte počas materskej dovolenky v roku 2009. Pre Yorkshire Post povedala, že si vždy kupovala a predávala veci na eBay. „Mám veľmi rada ručné práce, snažila som sa vynájsť niečo, čo si sama dokážem vyrobiť a následne to predať,“ prezradila.

Sally sa rozhodla pre ohrievače nosov. Deň po tom, čo vyrobila prvý kus, pokúsila sa ho predať. „Prvý, ohrievač, ktorý som odfotografovala, sa ana eBay predal behom jednej minúty,“ pochválila sa.