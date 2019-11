Ľubomíra Somodiová

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní „Vďaka vášmu milovanému mám život,“ píše v dojemnom liste rodine darcu muž, ktorému orgán od neznámeho zachránil život

Mladý muž Nathan Rogowski, ktorý mal už od detstva ťažké zdravotné problémy, môže vďaka transplantácii pečene opäť žiť plnohodnotný život.

Transplantácie pečene Nathanovi zachránila život. — Foto: Facebook/Nathan Ragowski

BIRMINGHAM 1. novembra - Zdravie iba 36-ročného Nathana Ragowského bolo v dôsledku viac ako desaťročného zápasu s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou ťažko skúšané. Ide o dlhodobé progresívne ochorenie pečene a žlčníku, ktoré je charakterizované ako zápal a zjazvenie žlčových kanálov, ktoré normálne umožňujú odtok žlče zo žlčníku.

Utiekol hrobárovi z lopaty

Ešte v roku 2016 bol zaradený na čakaciu listiny na transplantáciu pečene, uvádza portál Birminghammail. Keďže Nathan má vzácnu krvnú skupinu B negatív, povedali mu, že to chvíľu potrvá. Jeho stav sa dramaticky zhoršoval a hrozilo, že čoskoro umrie. Bol prevezený do nemocnice, kde podstúpil vážnu operáciu.

Transplantácia pečene mu zachránila život. Foto: Facebook/Nathan Rogowsky

Krátko na to mu oznámili, že sa preňho našla vhodná pečeň. Len 24 hodín po operácii sa viditeľne zmenil. Jeho pokožka už nebola viac žltá, ale mala prirodzenú farbu. V jeho živote sa odvtedy veľa vecí zmenilo k lepšiemu. Konečne mohol žiť plnohodnotný život. Svoju vďaku túžil prejaviť aj rodine zosnulého darcu, preto im adresoval dojímavý list:

„Prešli už tri roky, odkedy som dostal dar života od vášho milovaného. Nedajú sa nájsť slová, ktoré by vyjadrili moju vďaku. Je ťažké nájsť slová, ktoré by Vám pomohli zjemniť utrpenie zo straty blízkeho. Od čias, čo mi bola diagnostikovaná choroba, môj život nebol jednoduchý. Nemohol som žiť normálny život ako ostatní ľudia.

Keď som bol zaradený do listu, neveril som, že sa pre mňa nájde vhodný orgán, pretože mám vzácnu krvnú skupinu. Vyrovnať sa so stratou milovaného nie je nikdy jednoduché. Sľubujem, že daru, ktorý som dostal, bude poskytnutá najlepšia starostlivosť. Prinieslo mi to svetlo do života, viem, že teraz je možné všetko a to len vďaka vášmu milovanému. Teraz mám život.

Jeho pokožka bola v dôsledku choroby žltá. Foto: Facebook/Nathan Rogowsky

Moje zdravie pred transplantáciou nebolo dobré, preto som sa vzdal práce. Teraz by som rád začal novú kariéru ako záchranár. Preto som začal navštevovať kurzy. Keď dokončím kurz, chcel by som sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať. Chcem byť schopný pomáhať ostatným, tak ako aj mne bola poskytnutá pomoc počas mojej choroby.“