TASR

Dnes o 12:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Projekt Hlinený dukát pre núdznych rozšíria aj do iných miest

Reaguje tak podľa projektového manažéra TACH Igora Strýčka na úspech projektu v Trnave, kde funguje už dva roky.

Hlinený dukát — Foto: Facebook/Hlinený dukát - Trnava

Trnava 29. októbra (TASR) - Symbolické platidlo Hlinený dukát, ktorým verejnosť pomáha ľuďom na ulici, rozšíri Trnavská arcidiecézna charita (TACH) do ďalších miest. Reaguje tak podľa projektového manažéra TACH Igora Strýčka na úspech projektu v Trnave, kde funguje už dva roky.

Začiatkom roka 2020 prinesie charita Hlinený dukát najskôr do Piešťan, následne do Nového Mesta nad Váhom a do Hlohovca. 2Ľudia nás povzbudzovali, aby sme projekt rozšírili, lebo by ho radi využívali aj mimo Trnavy. Na projekt sme v tomto roku získali finančnú podporu z viacerých zdrojov, a tak môžeme pristúpiť k tomuto kroku," uviedol Strýček.

Hlavným cieľom Hlineného dukáta je šíriť osvetu, že vyžobrané peniaze človeku v núdzi nepomôžu, ale uškodia. „Naši zamestnanci pracujú s touto skupinou ľudí a mohli by hodiny rozprávať o tom, kde končia vyžobrané peniaze. Núdzni si za ne kúpia alkohol a drogy. Živia tak svoje závislosti, ktoré im bránia vyriešiť ich problémy," vysvetlil riaditeľ TACH Miroslav Dzurech.

Podľa neho sa často stáva i to, že ľudia v dobrej viere finančne prispejú biednym, ktorí sú v skutočnosti obeťami vydierania organizovanej skupiny. „Na vlastné oči sme videli, ako ráno priviezli žobráka v luxusnom aute na ulicu, večer po neho prišli a zobrali mu všetky peniaze," uviedol Dzurech.

Hlinený dukát prináša človeku v núdzi skutočnú pomoc. Na charite ho vymení za jedlo, teplý nápoj a môže si zaň vyprať oblečenie. V stánku s rýchlym občerstvením dostane za symbolické platidlo sýte teplé jedlo.

Pri rozhodovaní do ktorých miest sa charita s iniciatívou rozšíri, zohrali úlohu najmä dve skutočnosti. „Aby sme v novej destinácii mali zázemie, ktorým môže byť naše nízkoprahové centrum, farská charita alebo partnerská organizácia a tiež reálna potreba dukáta v meste," povedal Strýček.

Charita aktuálne oslovuje všetky zainteresované strany a zároveň hľadá aktívnych ľudí, ktorí jej s projektom pomôžu. V Trnave si projekt za dva roky fungovania získal podporu verejnosti.

Od začiatku roka 2019 do novembra sa do charitného centra pomoci človeku vrátilo takmer 1500 dukátov. Charita tiež uspela v participatívnom rozpočte, ktorým Trnava podporuje občianske projekty. Získala financie na automaty, ktoré v meste pribudnú v budúcom roku a dukáty tak budú pre podporovateľov dostupnejšie.