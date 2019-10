Klaudia Fiolová

Dnes o 14:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Kedy prezuť na zimné pneumatiky? U našich susedov je to inak, dajte si pozor na pokuty

Ak chcete predísť vysokým pokutám v zahraničí, prečítajte si, ako je zákonom stanovené používanie zimných pneumatík v susedných krajinách.

BRATISLAVA 29. októbra - Prichádza zimné obdobie a s tým je spojená aj výmena letných pneumatík na zimné. Povinnosť prezúvania je určená zákonom a každý, kto nechce dostať pokutu a zároveň chce jazdiť bezpečne, to musí dodržať. V každej z našich susediacich krajín je to však trocha inak. Čo platí na Slovensku, nemusí platiť napríklad v susednom Rakúsku a neznalosť zákona vás pred strážcami poriadku neochráni.

Na Slovensku sa vodiči neriadia pri prezúvaní podľa ročného obdobia, ale podľa podmienok na vozovke

Povinnosť používania zimných pneumatík na Slovensku určuje Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý hovorí, že povinnosť používania zimných pneumatík je na osobných autách od 15. novembra do 31. marca, pokiaľ vozovku pokrýva súvislá vrstva snehu, námraza alebo ľad, a to na všetkých nápravách. Nákladné autá nad 3,5 tony musia mať zimné pneumatiky aspoň na jednej z náprav, autobusy opäť na všetkých nápravách.

Táto povinnosť platí aj mimo tohto obdobia, pokiaľ je na ceste už spomínaná súvislá vrstva snehu, námraza alebo ľad. Minimálny dezén musí byť 3 milimetre. Ak si pneumatiky neprezujete a odignorujete zákon, riskujete nielen pokutu, ale aj zákaz pokračovania v jazde a následné odtiahnutie vozidla. Prezutie pneumatík by ste mali podľa odborníkov zvážiť vtedy, keď denná priemerná teplota je pod 7°C, a to tri dni po sebe. Pokuty pri nesprávnom používaní pneumatík sa pohybujú vo výške od 60 € až do výšky 3500 €.

V susedných krajinách platia iné zákony

V Českej republike je v zákone stanovené, že musíte mať zimné pneumatiky od 1. novembra do 31. marca. Toto pravidlo platí pri jazde na cestných komunikáciách, ktoré sú označené dopravnou značkou „zimná výbava“. Mimo týchto ciest ale platí podobná podmienka ako na Slovensku, čiže zimné pneumatiky je potrebné prezuť len, ak je na ceste sneh, ľad či iné zimné podmienky.

V susednom Rakúsku platí povinnosť pre osobné autá do 3,5 tony prezuť na zimné pneumatiky od 1. novembra do 15. apríla. Pokuty za jazdu na letných pneumatikách v tomto období sa môžu vyšplhať až do výšky 5000 €. Dávajte si pozor aj na hĺbku dezénu na pneumatikách. Ak vaše zimné pneumatiky majú hĺbku dezénu menej ako 4 mm, sú pri kontrole rakúskou políciou považované za letné. Ak vás v Rakúsku prekvapia snehové podmienky, môžete na potrebný úsek použiť letné pneumatiky s reťazami.

V Maďarsku nie sú zimné pneumatiky povinné. Sú len odporúčané. Súčasťou povinnej zimnej výbavy sú ale snehové reťaze. Ak ich v aute nebudete mať, nemusia vás pustiť cez hranice.

V Poľsku platia podobné pravidlá ako v Maďarsku. Prezutie na zimné pneumatiky nechávajú na uvážení vodičov.

Na Ukrajine neexistuje zákon, ktorý by hovoril o tom, ako používať letné a zimné pneumatiky.

Povinnosť zimných pneumatík v Nemecku je stanovená poveternostnými podmienkami. Ak príde zima, auto musí byť pripravené. Okrem zimných pneumatík musia mať vodiči povinne aj tzv. zimnú zmes v ostrekovačoch.

V Taliansku je určené zákonom, v akom období musia mať vodiči zimné pneumatiky na autách, od 1. novembra do 15. apríla. V oblasti Val d´Aosta (Alpy) sú povinné v predĺženom období od 15. októbra do 15. apríla.