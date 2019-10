TASR

Dnes o 08:59 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slováci napriek prehre s Francúzskom postúpili do 2. fázy kvalifikácie ME17

Zverenci trénera Branislava Fodreka predtým v skupine zdolali Cyprus 3:0 a Gibraltár 9:1 a obsadili druhú priečku.

Mladí Slováci pred zápasom s Francúzskom — Foto: Facebook/Slovenský futbalový zväz

Sotira 28. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov prehrali vo svojom záverečnom vystúpení v 5. skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy na Cypre s Francúzskom 0:2. Už pred týmto duelom si ale zabezpečili postup do druhej fázy kvalifikácie, tzv. Elite Round. Zverenci trénera Branislava Fodreka predtým v skupine zdolali Cyprus 3:0 a Gibraltár 9:1 a obsadili druhú priečku.

Kvalifikácia ME futbalistov do 17 rokov - 5. skupina: Francúzsko - Slovensko 2:0 (1:0) Góly: 25. Abline, 90.+3 Tramoni. Rozhodoval: Steen (Nór.), ŽK: Ba - Urgela, Hečko. SR 17: Danko – Mazanovký, Kóša, Hečko, Szalma – Jambor (65. Šmatlák), Sečanský (81. Veliký), Urgela (89. Čongrády) – Macejko (46. Kaňuch), Božík, Kotlár (89. Gaži) ďalší zápas: Gibraltár – Cyprus 0:3

Hlas po zápase /zdroj: SFZ/:

Branislav Fodrek, tréner SR 17): „Výsledok nie je číselne priaznivý, ale bol to vynikajúci zápas z oboch strán na ťažkom teréne. Držali sme s favoritom krok celý zápas, nepúšťali sme ho do šancí, naša túžba obstáť bola obrovská a tomu zodpovedal aj prístup hráčov. Nemám mojim čo vyčítať, odohrali sme najlepší zápas na turnaji, prinútili sme Francúzov siahnuť si na dno síl. Druhý gól sme inkasovali z brejku v nadstavenom čase, súper musel hrať naplno až do konca. Hráči odovzdali maximum, som spokojný, lepší výsledok bol skutočne na dosah. Ďakujem mužstvu za celý turnaj, za splnenie postupového cieľa, som naň hrdý."