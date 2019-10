TASR

MS WTA Tour: Svitolinová vykročila za obhajobou, porazila Češku Muchovú

Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová úspešne vykročila za obhajobou titulu na MS WTA Tour.

Jelina Svitolinová — Foto: TASR/AP

Šen-čen 28. októbra (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová úspešne vykročila za obhajobou titulu na MS WTA Tour. V repríze vlaňajšieho finále zvíťazila v čínskom Šen-čene ako nasadená osmička nad turnajovou dvojkou Češkou Karolínou Plíškovou 7:6 (12), 6:4. V druhom pondelňajšom dueli purpurovej skupiny si Rumunka Simona Halepová poradila s Kanaďankou Biancou Andreescuovou v troch setoch 3:6, 7:6 (6) a 6:3.

Plíšková nastúpila proti Svitolinovej s cieľom odplatiť jej vlaňajšiu prehru zo Singapuru a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 2:0, Ukrajinka však následne vyrovnala na 2:2 a o osude prvého setu napokon rozhodol až v tajbrejk. V ňom boli diváci svedkami mnohých strhujúcich výmen, obe hráčky demonštrovali úderovú variabilnosť. Koncovku lepšie zvládla Svitolinová a získala psychologickú výhodu, ktorú pretavila vo štvrté víťazstvo nad Pliškovou za sebou. Vzájomnú bilanciu skorigovala na 4:5.

Simona Halepová Foto: TASR/AP

Češka spravila až 42 nevynútených chýb, čo sa výrazne podpísalo pod konečný výsledok. „Snažila som sa čo najlepšie pripraviť na Plíškovej delové prvé podanie. Ak išla Karolína cez druhý servis, usilovala som sa hneď zaútočiť a dostať ju pod tlak. Povrch v Šen-čene je predsa len trochu pomalší, človek má aspoň viac času na zahratie úderov, z čoho som profitovala pri returnoch," uviedla Svitolinová v pozápasovom rozhovore.

Halepová v druhom dueli zdolala debutantku na podujatí Andreescuovú, keď v druhom sete odvrátila za stavu 3:6 a 5:6 mečbal súperky. Nasledujúci tajbrejk získala pre seba 8:6 a v rozhodujúcom sete otočila skóre vo svoj prospech. „Bola to pre mňa výzva, pretože je o takmer desať rokov mladšia ako ja," uviedla bývalá svetová jednotka Halepová po súboji s víťazkou US Open. „Som naozaj hrdá na to, čo som po dlhotrvajúcich problémoch s chrbtom dnes predviedla."