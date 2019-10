TASR

Dnes o 16:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prokurátor Šanta čítal aj komunikáciu Kočnera s Glváčom

V roku 2017 si cez aplikáciu Threema písali o tom, ako docieliť, aby ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská odišla z funkcie.

Martin Glváč a Marian Kočner — Foto: TASR/Martin Baumann, Michal Svítok

Bratislava 28. októbra (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta čítal na pojednávaní v kauze falšovania zmeniek TV Markíza prepis komunikácie medzi obžalovaným Marianom Kočnerom a podpredsedom Národnej rady SR Martinom Glváčom.

V roku 2017 si cez aplikáciu Threema písali o tom, ako docieliť, aby ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská odišla z funkcie. Šanta čítal aj komunikáciu s novinárkou Martinou Ruttkayovou, ktorá preňho písala správy na objednávku.

„Tú mumlavú treba poslať do p...," naráža v správach Kočner na vtedajšiu ministerku Žitňanskú v komunikácii s Glváčom. „Čím skôr treba zvoliť štátnu taj. do SR a odíde sama. Treba tam dať Gábora a bude to riadiť štátna tajomníčka, tak ako za Boreca," píše obžalovaný Kočner Glváčovi. Žitňanská v tom čase pripúšťala v prípade zvolenia Moniky Jankovskej do Súdnej rady demisiu.

Prokurátor čítal aj správy medzi Kočnerom a vtedajšou novinárkou Ruttkayovou. „Vždy urobím, o čo ma požiadate," písala mu počas hádky okolo publikovania článku opisujúceho vlastnícke pomery na Donovaloch.

Marian K. si mal podľa prokuratúry písať aj s jedným zo svojich právnikov Andrejom Šabíkom. „Tento k...t Kuciak to bude omieľať, až kým sa toho nechytia policajti," písal Marian K. Šabíkovi v oblasti kauzy Technopol Servis. Aj o tej zavraždený Ján Kuciak informoval vo svojich článkoch.

Z komunikácie vyplýva aj objednanie si tzv. pavúka (pavúk je slangové označenie pre vzťahový diagram z policajnej databázy, pozn. TASR) na Lukáša Kyselicu, exvyšetrovateľa kauzy Gorila a objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej, z ktorej je obžalovaný spoluobžalovaný Kočnera v kauze zmenky Pavol Rusko.

Takmer všetky Šantove správy z Threemy kopírujú vo svojom znení už medializované správy, o ktorých informovali médiá v ostatných mesiacoch. Komunikácia cez Threemu je plná vulgarizmov a antisemitských narážok.