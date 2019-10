Dominika Dobrocká

Hádali by ste jej 52 rokov? Toto je tajný recept na krásu od nestarnúcej Julie Roberts

Nestarnúca Julia Roberts prezradila svoj tajný recept, ako vyzerať krásne aj po päťdesiatke.

— Foto: Instagram/juliaroberrts

HOLLYWOOD 28. október - Herecká diva Julia Roberts dnes oslavuje 52. narodeniny. Jej výzor však hovorí úplne niečo iné. Vyzerá totiž nádherne, jej pleť je svieža, úsmev žiarivý a telo by je mohli závidieť mnohé mladé dievčiny. Právom sa podľa magazínu People stala najkrajšou ženou sveta a to rovno päťkrát, pričom prvýkrát to bolo už v roku 1991 a poslednýkrát v roku 2017, kedy svoj titul úprimne okomentovala: „Veľmi mi to lichotí,“. Je prvá, ktorej sa podarilo získať tento titul toľkokrát. Možno je to tým, že práve Julia Roberts je prirodzene krásna a plastiky, ktoré vo veľkom obľubujú jej kolegyne, ona obchádza. Stavila na prírodu a pravidelne využíva jej silu.

Tajný recept na zdravý úsmev má od dedka

Jej triky nie sú žiadnym tajomstvom a počas svojej niekoľkoročnej kariéry o nich čo to prezradila. Je pravda, že Julia dostala do vienka charizmu, prirodzenú krásu a akési zvláštne vyžarovanie. Dlho vyzerala ako dievčatko. Keď mala Julia 30 rokov, jej úsmev bol neprekonateľný. O svoje krásne a zdravé zuby sa však poctivo stará dodnes. Podľa jej slov si dokonalý chrup udržiava vďaka receptu od jej starého otca. „Na zubnú kefku si položil kôpku prášku sódy bikarbóny. Za celý život mal len jeden kaz,“ prezradila Julia.

Nestarnúca pokožka vďaka olivovému oleju

Fotiek Julie Roberts je na internete obrovské množstvo. Nedá sa prehliadnuť, že takmer na každej je jej mejkap veľmi prirodzený, no dokonalý. Jej pokožka je hladká, bez minimálnych náznakov vrások. Tajomstvom Juliinej pevnej a sviežej pleti je olivový olej, ktorý sa nachádza v jej hydratačných krémoch. Starostlivosť o pleť je podľa jej slov veľmi dôležitá. „Základ spočíva v umytí zubov, vyčistení a hydratácii pleti, ale aj v používaní ochranných faktorov,“ priznala Julia. V prípade, že jej to čas dovoľuje, nepohrdne ani kvalitnou hydratačnou maskou. Už spomínané opaľovacie krémy sú neoddeliteľnou súčasťou Juliinho života, keďže jej pokožka je náchylná na tvorbu pigmentových škvŕn.

Pohyb a správne stravovanie

Julia Roberts tiež nemá svoju krásnu postavičku zadarmo. Zameriava sa najmä na partie nôh a zadku, pretože vie, že tieto oblasti sú najproblematickejšie. Už pred rokmi priznala, že holduje joge. „Milujem jogu, nezískavam silu prostredníctvom jednotlivých pozícii. Pri cvičení jednoducho nechám za sebou stresujúci deň a nájdem si čas pre seba,“ priznala. Okrem jogy však nepohrdne ani pilatesu, prechádzkam so psami a pravidelnému cvičeniu. Hovoríme, svoju postavu nemá jednoducho zadarmo.

Pohyb však nie je všetko a to si uvedomuje aj Julia. Je potrebné totiž dodržiavať aj zdravú životosprávu. Jej raňajky sa najčastejšie skladajú z vajíčok, avokáda a toastu. Nikdy nezabudne na svoju obľúbenú kávu a kokosovú vodu. Na obed si väčšinou dopraje zeleninový šalát, napríklad s kuracím mäsom. No a večera? Julia Roberts nikdy nepohrdne rybou, naturálnou ryžou a avokádom.

Láska a úsmev na perách

Najdôležitejšie pre krásu a spokojnosť ženy je podľa Julie láska partnera a priateľov. To je podľa herečky ten správny kľúč k šťastnému životu. „Najlepším nástrojom krásy je objať a pobozkať milovaného,“ priznala. Pre ženu je jednoducho najdôležitejšie cítiť sa milovaná. Vtedy je totiž šťastná, čo znamená, že sú šťastní všetci okolo nej. No a na záver netreba podľa herečky zabúdať na smiech. Ten precvičí svaly na tvári a zabezpečí lepšie prekrvenie. Roky sa týmto heslom drží aj samotná herečka a treba uznať, že sa jej to darí.