Klaudia Fiolová

Včera o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Zubný technik: Ak má váš blízky protézu, ale nenosí ju, nie je to preto, že zabúda. Na vine je technik alebo zubár

Náhrada zubov je komplikovaný proces, ktorý by sa nemal zanedbať. Lekár a zubný technik by mali tvoriť tím, ktorý sa snaží dostať od pacienta všetky potrebné informácie. Až potom spoločnými silami vedia vyčariť pacientom úsmev na tvári.

BRATISLAVA 28. októbra - Pri zuboch je veľmi dôležitá prevencia. Keď to ľudia zanedbávajú, môže dôjsť k rozsiahlemu poškodeniu až strate zubov. Pri nedostatkoch prichádza na scénu zubný technik, ktorý rieši už závažnejšie problémy. Náhrada zubov poprípade estetické korekcie, patria ku komplikovanejším procesom.

„Nahrádzanie zubov je možné viacerými spôsobmi. My vychádzame vždy z toho, či a aké zuby zostávajú pacientovi v ústach a v akom stave má ďasno po chýbajúcom zube. Zuby sa môžu nahradiť vyberateľnými protézami, keď ide o lacnejší variant. Drahším, ale fixným variantom sú implantáty zavádzané do kostí. V prípade estetických rekonštrukcií to môžu byť korunky alebo fazety,“ vysvetľuje pre Dobré noviny zubný technik Peter Jurko z Family Dental Lab v Košiciach.

Proces a dĺžka výroby je u každého pacienta rozdielna. Pri menších zákrokoch sa to pohybuje od 24 hodín do dvoch týždňov, ak ide o náročnejší zákrok, napríklad rozsiahle implantologické riešenia, kde sa používajú rôzne provizóriá (dočasné mostíky), môže to trvať v časovom rozmedzí pol roka až rok.

Peter Jurko používa najnovšie technológie Foto: Archív: Family Dental Lab

Profesia zubného technika je spojením techniky a umenia

Digitálnu technológiu využívajú nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. „Celý proces prebieha u nás tak, že dostaneme digitálny alebo analógový odtlačok zubov, na ktorý navrhneme riešenie. Snažíme sa do celého procesu zapojiť aj pacienta. Vytvoríme provizórium (dočasný mostík či korunku), ktorú pacient nosí a pripomienkuje – tvar, dĺžku zubov, komfort pri nosení. Až potom vytvoríme konečnú náhradu, ktorá má pacientovi slúžiť čo najdlhšie,“ hovorí Jurko.

Priestory vo Family Dental Lab odzrkadľujú to umenie, ktoré sa vytvára u zubného technika. V rámci zubno-technických služieb sledujú nové technológie, materiály a postupy. „Keď k nám prídu pacienti, hneď na prvý pohľad vidia, že pracujeme s modernými technológiami a že to, čo robíme, robíme kvalitne. A čo je dôležité, aj oni sami vedia zasahovať do procesu,“ hovorí zubný technik.

Niekedy vzniknú situácie, keď príde pacient k zubárovi a dostane protézu, ktorá mu nesedí. „Často sa stretávame s tým, že ľudia majú protézu, ale nenosia ju. Nasadia si protézu len počas nejakých rodinných osláv, a potom si ju opäť odložia. Akonáhle pacient nie je stotožnený s protézou, nebude ju nosiť. Naša snaha je tá, aby sme dokázali protézy vyrábať tak, aby ich pacienti radi nosili a aby im čo najrýchlejšie zapadli do ich úsmevu,“ prezradil Peter Jurko.

Na prvom mieste by mal byť vždy pacient. Podľa jeho slov sú niekedy, bohužiaľ, vytláčaní úplne na okraj.

Zubný technik spája umenie a techniku pri svojej práci Foto: Archív: Family Dental Lab

Zubní lekári musia úzko spolupracovať so zubnými technikmi, aby výsledok bol pre pacienta čo najlepší

Zubár musí najprv oboznámiť zubného technika so stavom pacienta. Následne zubní technici navrhnú správne technologické a estetické riešenie. Pacient dostane rôzne varianty, z ktorých si môže vybrať práve ten, ktorý mu vyhovuje najviac.

„Pacient k nám nemusí prísť osobne, ale práve ten osobný kontakt nám najviac umožňuje to, aby sme sa dozvedeli o potrebách pacienta z prvej ruky. Lekári často riešia skôr medicínsku stránku a nie všetky potrebné informácie sa dostanú ku mne,“ hovorí Jurko o svojich skúsenostiach.

V zubných ambulanciách dokážu vyrobiť zuby aj na počkanie, no výsledok je úplne iný. Ako definitívne riešenie pre pacienta je to často nedostatočné a prídu následné kombinácie. Zubní technici sa naopak zaoberajú výrobou zubných náhrad počas celého štúdia a následne aj v praxi.

To znamená, že všetok svoj čas venujú len tomuto, kým zubári musia riešiť aj biologický stav pacientov a nemajú toľko času na výrobu náhrad. „Je to určite urýchlenie, keď pacient dostane zubnú náhradu do pár dní, ale často vznikajú následné komplikácie, ktoré sa musia dodatočne upravovať,“ dodáva Jurko.

Fixné varianty implantátov sú zavádzané do kostí Foto: Archív: Family Dental Lab

Pacienti by sa nemali báť vysvetliť svoje potreby

Zubný technik poukazuje najmä na to, že pacienti by sa nemali báť prísť za nimi a opísať im ich potreby, čo sa týka zubov. Lekár a zubný technik by mali tvoriť tím, ktorý sa snaží dostať od pacienta všetky potrebné informácie. Až potom spoločnými silami vedia vyčariť pacientom úsmev na tvári.