Na škole úplne zakázali používať mobily. Takto pozitívne sa zmenilo správanie žiakov

Zákaz používania mobilných telefónov na základných školách prospieva žiakom. Rozvíja to nielen komunikačné zručnosti, ale mení to aj ich postoje.

BRATISLAVA 28. októbra - Väčšina detí vlastní mobily už v školskom veku. Rodičia im ho darujú hlavne preto, aby sa s nimi vedeli spojiť aj počas dňa. Mnoho štúdií potvrdilo to, že mobilné telefóny majú silný dopad na celú spoločnosť.

Hlavne ak sa ľudia obzrú okolo seba a vidia, že skoro každý druhý človek je zahľadený do svojho mobilu. To isté sa deje aj s deťmi, ktoré kopírujú to, čo vidia okolo seba.

Deti nevedia filtrovať dôležité od nedôležitého, užitočné od neužitočného

Aj smartfón má mnoho užitočných funkcií, ale dieťa nevie, čo skôr. „Zo skúseností viem, že deti využívajú mobily na hry a sociálne siete. Extra by som poukázala na Youtube, kde deti dokážu stráviť neskutočné množstvo času sledovaním rôznych videí, dnes predovšetkým youtuberov," hovorí školská psychologička Paulína Bartková.

Deti sú na sociálnej sieti s kamarátom, ale reálne sú samé. „Kamarát sedí vedľa nich, ale nemajú si čo povedať. Majú problém s nadväzovaním kamarátstiev tvárou v tvár. Vďaka mobilu nepoznajú hranicu a kamarátovi povedia aj slová, ktoré dokážu neskutočne raniť. Pri rozhovore veľmi často priznajú, že do očí by mu to v živote nepovedali," vysvetľuje psychologička. Mobily teda v istom zmysle stierajú hranice a v iných veciach zase vytvárajú vysoké múry.

Škola je priestor, kde majú deti možnosť nadväzovať a udržiavať priateľstvá

V škole sa nielenže vytvárajú dlhoročné putá, ale deti sa učia komunikovať (nielen s učiteľom), ale aj so spolužiakmi. „Aj na našej škole sme videli, že deti sa na mobiloch predovšetkým hrali, dokonca si písali cez prestávku so spolužiakom, ktorý sedel vedľa nich. A to už nehovorím ani o videách, ktoré natáčali bez súhlasu druhého," rozpráva o svojich skúsenostiach Bartková.

Niektoré zahraničné školy úplne zakázali v školách mobilné telefóny, aby pozorovali správanie žiakov. Ako píše portál Wales online, na základnej škole vo waleskom meste Llandudno musia žiaci odovzdať mobilné telefóny hneď pri vchode.

Učiteľky taktiež nemajú používať ich zariadenia v blízkosti detí, aby išli príkladom. Po roku sa im tento krok osvedčil a priniesol mnoho pozitívnych účinkov nielen v postojoch detí, ale aj na ich školských výsledkoch.

Zákaz mobilov v školách sa osvedčil aj na Slovensku

Na Základnej škole Nevädzová 2 v Bratislave zaviedli podobné pravidlá medzi žiakmi ako v zahraničí. Výsledky hovoria za seba. „Na našej škole máme mobilné telefóny zakázané. Deti ich majú mať vypnuté a odložené v skrinkách alebo v taškách. V niektorých triedach na 1. stupni ich pani učiteľky zbierajú do krabičky, ktorá je potom uložená niekde v triede. Pozorovali sme výrazné zmeny. Deti prvé dni neboli nadšené, sťažovali sa, že nevedia čo majú robiť. Keď sa však cez prestávku prejdem po škole, tak vidím, že deti sa spolu rozprávajú, vrátili sa k hraniu spoločenských hier alebo trávia čas prípravou na nasledujúcu hodinu. Proste k činnostiam, ktoré boli ešte pred pár rokmi úplne bežné," prezradila psychologička.

Deti tak rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti. Okrem toho nemôžu spolužiakovi jednoducho ukázať fotku, ale musia mu ju opísať. Takisto sú samostatnejšie, pretože často sa spoliehali vďaka možnosti používania mobilov nonstop na rodičov, ktorým volali niekoľkokrát počas dňa v rámci prestávok. „V jednej triede dokonca minulý rok deti povedali: Na čo by sme mali počas dňa mobil pri sebe, keď sme tu a môžeme sa spolu zahrať,“ dodala odborníčka.

Deťom treba ukázať to, v čom je mobil užitočný a v čom škodí

Niektoré hry na mobile môže byť aj užitočné. Je to pre dieťa relax a môže mu pomáhať s rozvojom strategického myslenia. Treba mať ale vždy na pamäti, že je dôležité množstvo času, ktoré dieťa strávi hraním hier.

Podľa detskej psychologičky je ideálny denný čas niečo medzi 20 minútami až jednou hodinou, v závislosti od veku dieťaťa. Najlepšie je sa vyvarovať ranným a nočným hodinám. Dieťa by nemalo mať mobil v ruke pred spaním, a ani by to nemala byť prvou rannou aktivitou.