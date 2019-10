TASR

NBA: Warriors utŕžili ďalší debakel, Brooklyn prehral v Memphise po predĺžení

Po prehre o 19 bodov doma s Los Angeles Clippers dostali Warriors výprask na palubovke Oklahoma City.

New York 28. októbra (TASR) - Finalista uplynulého ročníku zámorskej basketbalovej NBA Golden State Warriors vstúpil do nového ročníka mimoriadne neúspešne. Po prehre o 19 bodov doma s Los Angeles Clippers dostal na palubovke Oklahomy City 28-bodový "výprask" 92:120.

Thunder pritom v tejto sezóne majú minimálne ambície. V lete tím opustili Paul George a Russell Westbrook a ako protihodnotu klub získal prevažne draftové pozície. „Na prvý polčas sme nenastúpili pripravení, Oklahoma City vzala zápas do rúk. Pripísali sme si dvanásť strát, hádzali sme loptu všade, kde sme nemali a naša obrana sa rozbila," povedal po zápase podľa AFP tréner Warriors Steve Kerr.

Prvú prehru v sezóne si pripísal Dallas, v tesnom súboji doma podľahol Portlandu 119:121. Zatiaľ najvýraznejším spôsobom sa v závere tohto duelu uplatnilo nové pravidlo o trénerskej výzve. Osem sekúnd pred koncom rozhodcovia zapískali faul Damianovi Lillardovi, po ktorom by mohol Dorian Finney-Smith zo šestiek vyrovnať.

Rozohrávač Blazers avizoval trénerovi, že nefauloval a rozhodcovia po skúmaní videa verdikt zvrátili. Ak by Lillardovi nedali za pravdu, Portland by prišiel o posledný timeout. „Apeloval som na hráčov, že v takýchto situáciách musia byť úprimní, pretože väčšinou si myslia, že nefaulovali. Povedal som im, že im budem veriť, no majú istú zodpovednosť vedieť, či faul bol, alebo nie," vyhlásil podľa ESPN tréner Portlandu Terry Stots.

Memphis uspel premiérovo v sezóne, keď po predĺžení zdolal doma Brooklyn 134:133. Trojkou s klaksónom o tom rozhodol veterán Jae Crowder. Bezchybnú bilanciu má naďalej prekvapujúco Minnesota, ktorá zdolala aj Miami (116:109). Najlepším strelcom "vlkov" bol tento raz Andrew Wiggins, ktorý v záverečných šiestich minútach dal 16 zo svojich 25 bodov a strelil štyri trojky.