TASR

Dnes o 08:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL: Boston s Halákom v bráne nasúkal Rangers sedem gólov. Chára pomohol gólom a prihrávkou

Bruins sa mohli spoľahnúť na svoj elitný prvý útok v zložení Pastrňák (0+5) - Bergeron (3+0) - Marchand (2+3).

Radost hráčov Bostonu Bruins po góle do siete Rangers — Foto: TASR/AP

New York 28. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára prispel gólom a asistenciou v noci na pondelok v zámorskej NHL k víťazstvu Bostonu na ľade New Yorku Rangers 7:4. V bránke Bruins zlikvidoval Jaroslav Halák 25 striel domácich, tretí Slovák v zostave "medveďov" Peter Cehlárik odohral pri svojom tohtosezónnom debute vyše 12 minút a zaznamenal dva mínusové body.

Hostí k triumfu potiahol hetrikom Patrice Bergeron a piatimi asistenciami sa prezentoval David Pastrňák. Bruins sa mohli spoľahnúť na svoj elitný prvý útok v zložení Pastrňák (0+5) - Bergeron (3+0) - Marchand (2+3), ktorý nazbieral v zápase spolu až 13 bodov. Center formácie Bergeron strelil svoj piaty hetrik v profiligovej kariére, Marchand bodoval v desiatom zápase v sérii, Pastrňák v deviatom.

„Prečo sa nám tak darí? Je to kombinácia viacerých faktorov. Dostávame sa k dobrým dorážkam a Pastrňák s Bergeronom sú celý čas takí nebezpeční. Momentálne si veríme a dokážeme si vysoké sebavedomie preniesť do každého ďalšieho zápasu. Veríme, že to bude takto pokračovať aj naďalej," vyslovil sa Marchand.

Ešte po prvej tretine prehrávali Bruins 0:1, potom však prišiel k slovu ničivý prvý útok hostí. „Zostali sme pokojní, v takýchto situáciách sme sa už v minulosti ocitli. Prvá tretina bola z našej strany dobrá, len sme možno nemali šťastie v koncovke. V druhej sme dali dva rýchle góly a už sa to rozbehlo," komentoval výkon svojho mužstva hetrikový hrdina Bergeron.

Chára strelil svoj druhý gól v sezóne, keď sa presadil na začiatku tretej tretiny typickou delovkou bez prípravy od modrej čiary a zvýšil na priebežných 5:1 pre Boston. Kapitán "medveďov" nazbieral počas 20 minút šesť plusiek a vyslal až šesť striel - v oboch štatistikách najviac zo všetkých hráčov na ľade.

Odsedel si aj dva menšie tresty, jeden dvojminútový trest si pripísal aj Cehlárik, ktorý nastúpil vo štvrtom útoku. „Jazdcom" zápas nevyšiel, po štvrtom inkasovanom góle prepustil Henrik Lundqvist miesto v bránke náhradníkovi Alexandarovi Georgievovi.

Rangers okrem bodov prišli aj o svoju útočnú oporu Miku Zibanejada. Najproduktívnejší hráč tímu, ktorý nastúpil na svoj jubilejný 500. zápas v NHL, utrpel po "hite" od Bergerona zranenie v hornej časti tela a po prvej tretine sa už v zostave neobjavil.

Tony DeAngelo si zapísal dve asistencie a ako prvý obranca newyorského tímu od sezóny 1996/1997, keď sa to podarilo Brianovi Leetchovi, zaznamenal tretí viacbodový duel za sebou. Bruins vyhrali tretí zápas v sérii a v tabuľke Východnej konferencie im patrí tretia priečka, Rangers sú po šiestej prehre zo siedmich zápasov až na 13. mieste.

Edmonton prehral doma s Floridou 2:6, slovenský útočník Oilers Tomáš Jurčo odohral vyše 11 minút a zapísal si jeden mínusový bod.