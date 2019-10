Dobré noviny

Dnes o 22:42 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Markíza a Nova majú nového majiteľa, ovládol ich tunajší miliardár

Spoločnosť CME, ktorá v Európe prevádzkuje viacero televízií vrátane Markízy a Novy, zmenila svojho majiteľa.

BRATISLAVA/PRAHA 27. októbra - Markíza, Nova a ďalšie európske televízie patriace do mediálnej skupiny CME, už viac nepatria americkým vlastníkom. V nedeľu večer to oznámila česká spoločnosť PPF Group, ktorá prostredníctvom svojich dcérskych spoločností podpísala dohodu so CME o jej úplnom prevzatí. Informáciu ako prvý priniesol server omediach.com.

PPF Group českého miliardára Petra Kellnera tak vďaka nákupu získa kontrolu nad viacerými televíziami v Bulharsku, Českej republike, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku. S dokončením transakcie ešte musia súhlasiť akcionári spoločnosti CME, ale aj Európska komisia a národní regulátorí v niektorých z krajín, kde CME pôsobí. Samotná PPF predpokladá, že schvaľovací proces bude trvať niekoľko mesiacov.

Ide vraj len o rozvoj biznisu PPF Group

„Nákupom spoločnosti CME, respektíve jej mediálnych aktivít v piatich európskych krajinách, sledujeme predovšetkým cieľ doplniť náš telekomunikačný biznis v strednej a východnej Európe. Chceme využiť synergie medzi tvorbou mediálneho obsahu a jeho distribúciou. Našim motívom je teda predovšetkým rozvíjanie telekomunikačného a mediálneho biznisu. CME je dobre fungujúca spoločnosť a po jej prevzatí neplánujeme žiadne unáhlené zásahy do jej fungovania,“ ubezpečil nový majiteľ CME Petr Kellner.

CME Spoločnosť CME pôsobí v piatich európskych krajinách a je jednou z predných mediálnych a zábavných spoločností strednej a východnej Európy. Vysiela na 30 televíznych kanáloch, a to ako v modeli voľne dostupných, tak platených kanálov, a oslovuje 45 miliónov divákov. Trend spojovania tvorby mediálneho obsahu a zábavy s jeho distribúciou prostredníctvom telekomunikačných sietí je už niekoľko rokov viditeľný ako v Európe, tak v USA.

PPF Group PPF Group je súkromná medzinárodná finančná a investičná skupina so sídlom v Holandsku. Spoločnosť založená v roku 1991 sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na spotrebiteľské financovanie, maloobchodný predaj, poisťovníctvo, bankovníctvo a obchodovanie s nehnuteľnosťami. Pôsobí v Česku, na Slovensku, v Holandsku, Rusku, Kazachstane, Nemecku, Indii, Indonézii, Vietname, Filipínach, Číne, Francúzsku, Veľkej Británii, Spojených štátoch amerických, Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Čiernej Hore, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a Fínsku. Majoritným vlastníkom je Petr Kellner (98,93%), považovaný tiež za najbohatšieho občana Českej republiky. Menšinoví akcionári sú len dvaja, Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart, obaja vlastnia po 0,535% akcií. K 30. 6. 2018 celkové aktíva skupiny PPF tvorili 37,9 miliárd eur.