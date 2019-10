TASR

Stanislav pokoril na bicykli výšku Mount Everestu. Kopec musel vystúpať 64-krát

Na Slovensku je podľa organizátora podujatia len 13 everesterov.

— Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Kálnica 27. októbra (TASR) – Víťaz druhého ročníka netradičného podujatia Everesting 2019 Stanislav Chorvát z Trenčína absolvoval na bicykli pri bikeparku Kálnica (okres Nové Mesto nad Váhom) za 17 hodín a 35 minút trať dlhú takmer 250 kilometrov s celkovým prevýšením viac ako 8848 metrov.

Také prevýšenie ešte nemal

Organizátor podujatia Radoslav Tilandy vysvetlil, že účastníci Everestingu zdolávajú jeden kopec toľkokrát, kým nepokoria výšku Mt. Everestu. „Kopec má 1,9 kilometra a prevýšenie 138 metrov. Pokiaľ sa niekto chcel stať mister Everester, musel ho vystúpať 64-krát. Začalo nás 21 a trať dokončili štyria. Everesting sa verifikuje záznamom, podľa ktorého je zrejmé, že sa nespí a stáť sa môže maximálne päť minút,“ uviedol Tilandy.

Na snímke vpravo víťaz druhého ročníka netradičného podujatia Everesting 2019 Stanislav Chorvát z Trenčína Foto: TASR - Radovan Stoklasa

„Bolo to ťažké. Už po prvých piatich hodinách som si myslel, že sa na to vykašlem. Ale rozkúskoval som si to, nepozeral veľmi na čísla a išiel som. Tu človek môže mať natrénované koľko chce, ale je to o hlave. Také prevýšenie som ešte nikdy nemal. Veľmi som tomu neveril, ale nejako sme to dali,“ povedal po príchode do cieľa Chorvát.

Na Slovensku je podľa organizátora podujatia len 13 everesterov. „Účastníci pretekov musia poslať podklady a potom sa dostanú do elitnej skupiny everesterov. Minulý rok sme mali len troch everesterov, plus jedného bežca. Tento rok si extrémny bežec Tomáš Podpera fúkol dva "maratóniky" hore kopcom a išiel domov spať,“ dodal Tilandy.