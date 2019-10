TASR

Slováci si v Košiciach zaspomínali na Göteborg, v exhibícii ťažili z veku

Zápas nebol iba o stretnutí bývalých súperov, ale vo viacerých prípadoch aj spoluhráčov.

Na snímke zľava Dušan Milo (Slovensko) a Michael Nylander (Švédsko) v exhibičnom zápase hokejových hviezd Slovensko – Švédsko v Košiciach — Foto: TASR – František Iván

Košice 27. októbra (TASR) - Exhibícia hokejových legiend Slovenska a Švédska pripomenula viaceré pamätné súboje týchto krajín. Slovenskí hráči v Košiciach ťažili z nižšieho vekového priemeru, Švédi pricestovali s viacerými osobnosťami na čele s Michaelom Nylanderom či prvým obrancom v Tripple gold clube Tomasom Jonssonom.

Do exkluzívnej spoločnosti víťazov ZOH, MS a Stanleyho pohára vstúpil 59-ročný Jonsson v roku 1994 po triumfe na ZOH. Spoločne s krajanmi Matsom Näslundom a Hakanom Loobom boli prvou trojicou v Tripple gold clube. Na exhibícii v Košiciach patril k starším hráčom švédskeho výberu. „Bol to môj tretí exhibičný zápas v tomto roku a určite posledný,“ poznamenal so smiechom a vážnejšie pokračoval: „​Mám svoje roky, nastupujem proti mladším hráčom a je to cítiť. Ale viem, že vždy ide o zábavu a aj ja som si to užil,“ poznamenal Jonsson, ktorý v slovenskom tíme poznal Miroslava Šatana, Žigmunda Pálffyho, ale aj Róberta Petrovického, ktorého viedol ako tréner v Leksande.

Zápas nebol iba o stretnutí bývalých súperov, ale vo viacerých prípadoch aj spoluhráčov. Slovenský obranca Peter Podhradský si v sezóne 2002/2003 zahral na farme Anaheimu Mighty Ducks s Jonathanom Hedströmom. Bývalí spoluhráči zo Cincinnaty si mali čo povedať. „Videli sme sa snáď po 16 rokoch. Potešil som sa, že prišiel aj on, porozprávali sme sa. Aj o takýchto stretnutiach sú exhibície. Ja som mal veľkú radosť aj z toho, že sa v našom slovenskom tíme stretla dobrá partia. Predsa len po aktívnej kariére sa už tak často nevídame,“​ poznamenal Podhradský.

Obranca, ktorý v decembri oslávi 40-tku, sa udržuje v solídnej forme a v Bratislave pravidelne trénuje v partii aj s Ľubomírom Višňovským. Ani on nechýbal na košickej exhibícii. „Ja som sa v prvom rade pýtal, kto všetko príde na túto akciu. Keď som sa dozvedel, že sa zúčastní toľko chalanov z Göteborgu, tak som mal veľkú radosť. Pôvodne som mal v tomto termíne odcestovať, ale posunul som to na neskôr. Jednoducho som si povedal, že na tomto zápase nemôžem chýbať,“​ konštatoval "Višňa," ktorý mal v košickej šatni desiatich spoluhráčov z pamätných MS 2002 v Göteborgu, na ktorých získali historický titul majstra sveta.

Podľa organizátora exhibície Štefana Pjonteka sa akcia vydarila. Nič na tom nezmenil ani fakt, že za Švédov napokon nenastúpili vopred avizovaní Daniel Alfredsson, Mattias Norström a ani Mikael Samuelsson. „Švédi nám v máji oznámili tieto tri mená s tým, že určite prídu. Odvtedy však prešlo veľa času a všetkým trom sa vyskytli rôzne povinnosti a dôvody, pre ktoré nemohli prísť. Zo švédskej strany však viem, že oslovili aj ďalšie veľké osobnosti. Na poslednú chvíľu sa im ospravedlnili Peter Forsberg a aj Mats Sundin. Dlho to vyzeralo aj na účasť Markusa Näslunda. Od hráčov, ktorí napokon prišli do Košíc, máme veľmi pozitívne odozvy. Páčilo sa im mesto, organizácia zápasu aj samotný zápas. Sami však priznali, že musia ešte potrénovať,“ uviedol Pjontek.

Košické stretnutie bolo treťou podobnou akciou pod jeho organizačnou taktovkou a v tradícii zaujímavých zápasov chce pokračovať. „Takéto akcie majú zmysel. Hráči o ne majú záujem a sú aj atraktívne pre divákov. Vlani sme v Poprade organizovali podobný zápas s Českom, pred pol rokom nastúpil slovenský tím proti ruským hráčom pod hlavičkou Izraela. Mojou "srdcovkou" sú však práve Švédi. Zápas s nimi sme zorganizovali s výraznou podporou Slováka Tibora Gregora, ktorý dlhé roky pracuje pre švédsky hokej. Je náročné zorganizovať takéto podujatie, no radi by sme si zahrali aj proti Fínom či Rusom,“ prezradil.

Energiu do organizovania podobných podujatí mu dodávajú aj pozitívne reakcie osobností slovenského hokeja. „Mňa veľmi teší pozitívna odozva slovenských hráčov. Všetci, ktorých som oslovil, prejavili záujem prísť, nikto mi neodmietol. To platilo aj v prípade Martina Štrbáka i Jána Filca, obaja však mali neodkladné povinnosti. Mám radosť z účasti Žiga Pálffyho, Ľuba Višňovského, ale vlastne úplne všetkých, pretože každého jedného z nich si veľmi vážim. Tentoraz sme aj trošku znížili náš vekový priemer, keďže prišli mladšie ročníky v zastúpení Branka Radivojeviča, Petra Podhradského či Ladislava Nagyho,“ povedal Štefan Pjontek.