Žampovci majú odlišný program, Adam mieri do Levi, Andreas čaká na sneh

Obaja bratia sa po ročnej spolupráci s Francúzom Romainom Velezom opäť pripravujú pod vedením otca Tomáša Žampu.

Na snímke je slovenský lyžiar Adam Žampa — Foto: TASR - Martin Baumann

Sölden 27. októbra (TASR) - Alpskí lyžiari sa v nedeľu prvýkrát od sezóny 2016/2017 dočkali ľadovcovej ouvertúry Svetového pohára. V rakúskom Söldene si však prvé body v novej zime nevybojovali slovenskí reprezentanti Adam a Andreas Žampovci, ktorí nepostúpili do druhého kola obrovského slalomu.

Vlani i predvlani museli súťaž zrušiť pre nepriaznivé podmienky, tentoraz doprialo počasie aj mužom. Na výborne nachystanej trati sa nedarilo bratom Žampovcom, v predchádzajúcom ročníku obaja zabodovali trikrát. „Nemyslím si, že dva zrušené roky v Söldene zohrali úlohu, trénovali sme tu minulý týždeň, aj keď podmienky boli trošku odlišné. Kopec pripravili úplne perfektne, veľké pozitívum je, že sa úvodné podujatie vôbec uskutočnilo a vyšlo aj takéto počasie,“ povedal v cieľových priestoroch Adam Žampa, ktorý sa na jar zotavoval z februárového zranenia na majstrovstvách sveta v Are: „Dával som si dokopy palec, operácia bola dosť náročná. Začal som lyžovať až v júli, pokračovali sme sústredením cez leto. Pred štartom SP sme boli na troch sústredeniach a teraz pôjdeme na ďalšie. Nemyslím si, že potrebujem doháňať tréningový deficit. Skôr to len nastaviť do pretekov, aby som išiel to, čo viem jazdiť v tréningu, aby mi vyšla jazda od štartu do cieľa.“​

Staršiemu z bratskej dvojice sa v minulej sezóne viac darilo práve v obrovskom slalome, kde dosiahol všetky tri umiestnenia v prvej tridsiatke. Najbližšie sa však zameria na špeciálny slalom, predstaví sa 24. novembra vo fínskom Levi. „V pondelok a utorok mám ešte v Söldene tréning slalomu, začiatkom novembra sa presunieme do Levi a budeme trénovať slalom. Mal by som mať aj jedno sústredenie, zostaneme tam a o mesiac je súťaž v Levi. Robím všetko, aby boli výsledky čo najlepšie. Verím, že aj budú,“ dodal Adam Žampa.

Obaja bratia sa po ročnej spolupráci s Francúzom Romainom Velezom opäť pripravujú pod vedením otca Tomáša Žampu. Adam si okrem slalomu a obrovského slalomu zajazdí ako rýchlostný doplnok aj super-G. Mladší Andreas sa špecializuje výlučne na technicky najnáročnejšiu alpskú disciplínu, takže v nasledujúcich týždňoch budú mať odlišný program. „Budeme čakať, kde v Európe nasneží okrem ľadovcov, predsa len, tento sneh je trošku iný ako v "normálnych" strediskách. Nikto to tu nemá rád, je to dosť skoro a po týchto pretekoch je päťtýždňová pauza do nasledujúceho "obráku". Potom sú v priebehu niekoľkých dní dosť natesno preteky v USA a vo Francúzsku. Uvidíme, máme päť týždňov do ďalšieho "obráku" a čas sa zlepšovať,“​ povedal Andreas Žampa, ktorý bude mať šancu zabojovať o účasť v paralelnom obrovskom slalome SP: „V tomto ročníku je super, že máme kvalifikáciu na paralelné "obráky". To bude určite vec, kde budem súťažiť.“​