Dnes o 12:35 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jiří Vejdělek: Hynek Čermák je pre mňa Louis de Funés českého filmu

Do netradičnej úlohy aristokrata obsadil Hynka Čermáka.

Archívna snímka, na snímke je režisér Jiří Vejdělek — Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 27. októbra (TASR) - Tento týždeň vstúpil do slovenských kín nový film Jiřího Vejdělka Poslední aristokratka. V komédii o návrate šľachtického rodu z Ameriky do Česka si zahrali Hynek Čermák, Tatiana Dyková (Vilhelmová), Yvona Stolařová, Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek, Pavel Liška, Zdenka Procházková. Vedľajšiu úlohu stvárnila aj slovenská herečka Táňa Pauhofová. Film je podľa Vejdělka (Ženy v pokušení, Muži v nádeji) čístou komédiou.

„Z môjho pohľadu je skutočne asi najčistejšia, pretože tentoraz ušetrím divákov od toho, aby som nechal zomrieť niektorú z dôležitých postáv. I keď niektoré majú namále," poznamenal na nedávnom uvedení filmu v Bratislave režisér, ktorý pre film objavil osemnásťročnú herečku Yvonu Stolařovou. Tá stvárnila postavu poslednej aristokratky Márie. „Na sociálnych sieťach v Česku som vyhlásil verejné kamerovky, dal som príležitosť dievčatám herecky nepobozkaným, aby sa mi ozvali. Urobilo tak asi 200 dievčat, niekoľko som ich pozval na skúšky, z nich vyšla ako víťazka Yvonka Stolařová, ktorá študuje herectvo v Ostrave,“ prezradil Vejdělek k obsadeniu filmu, ktorý vznikol podľa rovnomenného bestselleru Evžena Bočka.

„Po dlhej dobe sa v Česku objavil vtipný román. Jeho autor Evžen Boček do svojej Poslednej aristokratky s nadhľadom a ľahkosťou vložil svoje dlhoročné skúsenosti reálneho sprievodcu a kastelána. Dal mi tým príležitosť znovu sa scenáristicky a režijne pustiť do najnáročnejšieho kráľovského filmového žánru,“ hovorí režisér a autor scenára. Pre Vejdělka je to už druhá scenáristická a režijná adaptácia knižného bestselleru, prvý a úspešný pokus priniesol v roku 2006 s komédiou Účastníci zájazdu podľa knihy Michala Viewegha, ktorou režisér vstúpil do celovečernej hranej tvorby.

Príbeh komédie sa začína odvíjať v závere roka 1996 v čase, keď rodený Newyorčan Frank (Hynek Čermák) zdedí po svojich šľachtických predkoch starobylé rodové sídlo - zámok Kostka. Potomok emigrantov sa tak po viac ako štyridsiatich rokoch chystá s dcérou Mariou (Yvona Stolařová) a temperamentnou manželkou Vivien (Tatiana Dyková) na veľký návrat do Čiech. Čerství aristokrati poznajú niekdajšiu vlasť a zámocký život len z dávneho rozprávania príbuzných, a preto ich miestne pomery a česká realita mierne zaskočia. Zámok nájdu v stave pozvoľného rozkladu a mimo akéhokoľvek spoločenského diania. Jedinými stálymi obyvateľmi Kostky sú kastelán Josef (Martin Pechlát), gazdiná pani Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbár Krása (Pavel Liška). Kým personál pozvoľna precitá z mátožného spánku porevolučných deväťdesiatych rokov, Frank s rodinou stoja pred ťažkou voľbou - predať rodinné sídlo a vrátiť sa do Ameriky, alebo sa pokúsiť zámok Kostka zachrániť.

V zimnej komédii stvárňuje gazdinú Tichú Eliška Balzerová. Obľúbená herečka si kvôli filmu zmenila účes a divákom sa predstaví v netradičnej šedivej trvalej. „Umelecká maskérka bola z toho nesvoja, Eliška Balzerová nikdy svoj elegantný účes nezmenila, je to jej značka, veľmi jej pristane, herečky nerady menia osvedčenú vizáž,“ zaspomínal si na okolnosti zmeny Balzerovej vlasovej vizáže Vejdělek, pre ktorého je obsadenie postáv jeho filmov kľúčové. "Eliška sa prejavila ako talentovaná herečka, vie, čo dobrý film potrebuje,“ podčiarkol s úsmevom režisér.

Do netradičnej úlohy aristokrata obsadil Hynka Čermáka. „Urobil som to naschvál, chcel som, aby bol Frank nepatričný. Hynek je zavedený ako ostrý chalan, skôr boxer ako šľachtic, rapl, ale ja viem, že má fantastický zmysel pre humor, pre mňa je to taký český Louis de Funés. Vie to a má dobrú energiu,“ komentoval Vejdělek obsadenie Čermáka, s ktorým sa stretol už pri nakrúcaní filmu Nežné vlny.

„Komédia je veľmi ťažký žáner, preto sa rád obklopujem ľuďmi, ktorí vedia a dokážu, už mám tú skúsenosť, že sa môžeme na seba spoľahnúť a potom ich doplním o prekvapivé veci, že nájdem úplne novú herečku, ktorú ste nemohli nikde vidieť, alebo mám šancu obsadiť hercov ako Vojta Kotek alebo Zdeněk Piškula. S oboma som chcel spolupracovať, rád som po nich siahol v Poslednej aristokratke, aby tento film zdobili svojim herectvom a mužným vzhľadom,“ dodal objaviteľ talentov.