Dnes o 11:12 Slovenské reprezentantky vo vodnom póle postúpili na ME 2020

Po vyrovnanej prvej štvrtine (3:3) odskočili súperovi a aj v druhom stretnutí zvíťazili výrazným rozdielom.

Archívna snímka — Foto: TASR – František Iván

Istanbul 26. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle postúpili na ME 2020 (12. až 26. januára). V odvetnom zápase play off kvalifikácie zvíťazili nad Tureckom 16:9, čím potvrdili presvedčivé víťazstvo z prvého duelu 19:9. Po vyrovnanej prvej štvrtine (3:3) odskočili súperovi a aj v druhom stretnutí zvíťazili výrazným rozdielom. Na nedávnom žrebe ME v Budapešti už spoznali zloženie základnej A-skupiny, v ktorej budú štartovať.