Dnes o 10:26 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Basketbalisti Houston Rockets zvíťazili nad New Orleans Pelicans

Archívna snímka, na snímke je vľavo hráč Houstonu James Harden — Foto: TASR / AP

New York 27. októbra (TASR) - Americký basketbalista Russel Westbrook pokračuje v dobrých výkonoch po prestupe do Houstonu. V noci na nedeľu v NBA prispel k víťazstvu Rockets nad New Orleans Pelicans 126:123 druhým triple-double v tejto sezóne. K 28 bodom pridal 10 doskokov a 13 asistencií. Celkovo dosiahol 139. trojitý dvojciferný zápis v kariére a v historickej štatistike sa dostal na druhé miesto pred Magica Johnsona. Na čele je Oscar Robertson so 181 triple-double.

„Viem, že sa to už považuje za samozrejmosť, ale ja som obetoval veľmi veľa, aby som sa dostal na túto úroveň. Je to skvelý míľnik. Keď som vyrastal, vôbec som netušil, že sa raz dostanem do NBA a teraz píšem históriu súťaže, je to úžasné,“ citoval Westbrooka portál TSN. Pod triumf Rockets sa výrazne podpísal aj James Harden, ktorý nastrieľal 29 bodov.

New Orleans sa po odchode Anthonyho Daviesa stále hľadajú, keď v novom ročníku ešte nezvíťazili. „Páči sa mi naše nasadenie, ale stále pracujeme na výstavbe tímu,“ povedal tréner Pelicans Alvin Gentry, ktorému pre zranenie kolena chýbal Jrue Holiday.

Milwaukee doma podľahlo Miami 126:131 po predĺžení. Bucks pritom viedli v tretej štvrtine o 21 bodov. Ich najväčšia hviezda Giannis Antetokounmpo nazbierala 29 bodov a pridala 17 doskokov, k triple double jej chýbala jediná asistencia. „​Dnes sme dostali lekciu, viedli sme o 21 bodov a potom sme súperovi dovolili vrátiť sa do zápasu, to sa nám nesmie stávať, dobrým tímom sa to nestáva, poučíme sa,“ skonštatoval Antetokounmpo.

V skvelej forme je na začiatku sezóny Trae Young z Atlanty. Na víťazstve nad Orlanom sa podieľal 15 bodmi a bol najlepší strelec tímu. Hoci v porovnaní s úvodným zápasom sezóny nedosiahol ani polovicu z 38 bodov, v noci na nedeľu bol jediný z mužstva s dvojciferným skóre. Navyše, všetky zásahy si pripísal spoza trojkového oblúka.