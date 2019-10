TASR

Dnes o 10:13 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní NHL: Tatar si pripísal 8. bod v sezóne, Montreal zvíťazil nad Torontom

Obranca Martin Marinčin chýbal v zostave hostí.

Archívna snímka — Foto: TASR / AP

New York 27. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na nedeľu v zámorskej NHL asistenciou k domácemu víťazstvu Montrealu Canadiens nad Torontom Maple Leafs 5:2. Obranca Martin Marinčin chýbal v zostave hostí.

Tatar v 8. minúte zápasu elegantnou zadovkou našiel pred bránkou Brandona Gallaghera, ktorý otvoril skóre zápasu. Pre 28-ročného slovenského krídelníka to bola piata prihrávka na gól v tejto sezóne a ôsmy bod. Montreal zvíťazil po dvoch prehrách, keď až tri góly strelil z rýchlych brejkov, dva z nich dal Jonathan Drouin. „V tejto lige sa nedostanete často do brejkových situácií. Dnes sa mi to podarilo dvakrát a sústredil som sa, aby som ich premenil na gól,“​ povedal Drouin pre nhl.com. "Javorové listy" sa trápia, prehrali tretí z uplynulých štyroch duelov. Canadiens podržal skúsený brankár Carey Price, ktorý chytil 29 striel. „Brankár bol ich veľkou oporou, treba mu zložiť poklonu,“ uviedol útočník Toronta Auston Matthews.

Z triumfu sa tešili aj hráči Bostonu. Na vlastnom ľade zdolali úradujúceho držiteľa Stanleyho pohára St. Louis 3:0. Zdeno Chára odohral v repríze finále minulého ročníka 21 minút a bol druhý najvyťaženejší muž svojho tímu. Do štatistík si zapísal dve trestné minúty. Brankár Jaroslav Halák bol iba na striedačke, v bránke Bostonu sa predstavil Fín Tuukka Rask, ktorý chytil 26 striel, zaznamenal druhý shoutout v sezóne a 47. v kariére. Bruins a Blues sa stretli prvýkrát od siedmeho zápasu finále minulej sezóny, po ktorom sa hráči St. Louis tešili zo zisku prvého Stanley Cupu. „Iný zápas, iná sezóna... Stretli sa dva dobré tímy a som rád, že sme uspeli. Bol to pekný sobotňajší zápas,“​ uviedol Rask. Skóre zápasu otvoril v presilovke David Pastrňák a potvrdil skvelú formu. Český útočník skóroval v piatom zápase za sebou a s jedenástimi gólmi si upevnil pozíciu top strelca NHL. Chára odohral 1495. zápas v základnej časti, čím na 22. mieste historických tabuliek vyrovnal zápis Phila Housleyho.

Nedarilo sa Dallasu, ktorý doma podľahol Pittsburghu Penguins 0:3. Za Stars odohral Andrej Sekera 13:34 minúty, no nedohral zápas pre zranenie. V siedmej minúte tretej tretiny po súboji s Nickom Bjugstadom narazil ramenom na mantinel a z ľadu mu museli pomôcť lekári. Tréner Stars Jim Montgomery po zápase uviedol, že by nemalo ísť o vážne zranenie. Dallas prerušil trojzápasovú víťaznú šnúru, naopak "tučniaci" uspeli po troch prehrách. Jedenáste čisté konto v kariére zaznamenal Matt Murray, ktorý zlikvidoval 25 pokusov Dallasu. Jeden z troch gólov Pens strelil Bryan Rust, ktorý po zranení absolvoval sezónny debut. „Svojou rýchlosťou priniesol novú dimenziu do našej hry. Súperom sa proti nemu hrá ťažko,“​ povedal na adresu Rusta tréner Pittsburghu Mike Sullivan.

Iba bod získala Tampa Bay Lightning na vlastnom ľade po prehre s Nashvilleom 2:3 po predĺžení. Erik Černák v domácom drese absolvoval 23:20 minúty a bol druhý najvyťaženejší hráč "bleskov". Pripísal si štyri hity a dve strely na bránku. Pri úvodnom zásahu hostí, o ktorý sa postaral v početnej výhode Calle Järnkrok, Černák nešťastne tečoval puk za chrbát vlastného brankára Curtina McElhinneya. O víťazstve Predators rozhodol obranca Ryan Ellis, pri všetkých góloch "predátorov" bol Roman Josi (1+2). „Hrali sme dobre, o to viac prehra mrzí. Je to sklamanie,“​ povedal brankár "bleskov" McElhinney, autor 37 zákrokov.

Sériu troch prehier zastavili hokejisti Caroliny, keď zdolali doma Chicago 4:0. Český brankár Petr Mrázek chytil 32 striel a pripísal si 20. shutout v kariére, dva góly dal Andrej Svečnikov. Až 11 gólov padlo vo Philadelphii, kde domáci Flyers otočili duel s Columbusom z 2:4 na 7:4. Päť gólov strelili "letci" v tretej tretine, nerozhodný stav zlomil v 55. minúte v oslabení Kevin Hayes. Minnesota sa po slabom začiatku dostáva do formy a vyhrala tretí zápas za sebou. Wild si na domácom ľade poradili s Los Angeles 5:1. Kvalitný výkon podal v bránke Alex Stalock, za chrbát pustil len jednu z 31 striel Kings. Dve asistencie si pripísal Matt Dumba, prvý gól v sezóne strelil Mikko Koivu.

Anaheim vyhral nad Coloradom 5:2 a ukončil trojzápasové čakanie na víťazstvo. „Majú v tíme veľa zbraní, ale naši hráči odviedli skvelú prácu a eliminovali ich,“​ povedal brankár Ducks Ryan Miller, ktorý zastavil 35 striel "lavín." Jeden z dvoch gólov Avalanche strelil Nathan MacKinnon a bodoval tak aj v 11. zápase od začiatku sezóny. Je to piata najdlhšia séria v klubovej histórii Avalanche/Quebec Nordiques, viac dosiahli len Mats Sundin (30 zápasov v sezóne 1992-93), Peter Šťastný (16 zápasov in 1987-88), Michel Goulet (14 zápasov in 1985-86) a Joe Sakic (12 zápasov in 1988-89).

V zápase pod holým nebom, ktorý sa v rámci Heritage Classic hral v Regine, vyhral Winnipeg nad Calgary 2:1 po predĺžení. Jets vyrovnali necelých päť minút pred treťou sirénou zásluhou obrancu Josha Morrisseya na 1:1 a obrat dokonal v nadstavenom čase Bryan Little. Skúsený útočník rozhodol po nahrávke Kylea Connora. „Tento dátum si v kalendári zakrúžkujem,“​ povedal po svojom prvom zásahu v sezóne. V roku 2016 nemohol Little pre zranenie nastúpiť na duel pod holým nebom proti Montrealu, o to viac si teraz duel užil. „Bolo to skvelé. Mali sme obavy ako sa bude hrať v náročných podmienkach, ako to bude s vetrom a podobne, ale bolo to všetko fajn. Akurát mierne snežilo, ale inak sme mali skvelé podmienky,“​ dodal skúsený 31-ročný center. Zápas sa hral na neutrálnej pôde v štáte Saskatchewan, ktorý oddeľuje Manitobu od Alberty. Duel na Mosaic Stadium, ktorý je určený na americký futbal, sledovalo 33.518 divákov. V bránke Flames napriek prehre žiaril David Rittich, ktorý chytil 43 striel a vytvoril rekord v zápasoch pod holým nebom.