TASR

Dnes o 20:12 čítanie na 11 minút 0 zdieľaní Fortuna liga: Ružomberok remizoval s Trenčínom, Sereď zvíťazila nad Senicou

Pozrite si výsledky 13. kola Fortuna ligy.

Na snímke je zľava Osman Bukari (Trenčín), Ján Maslo (Ružomberok) v zápase 13 . kola slovenskej futbalovej Fortuna ligy MFK Ružomberok - AS Trenčín. — Foto: TASR - Dušan Hein

Ružomberok 26. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom zápase 13. kola Fortuna ligy s AS Trenčín 2:2.

Domáci od začiatku diktovali tempo a ťahali akcie do súperovej šestnástky. Už v 5. min mali prvú tutovku, keď sa Regáli ocitol za chrbtom obrany AS, ale Chudý včasným vybehnutím zachránil svoj tím. Za dvadsať minút Liptáci zahrávali sedem rohových kopov a potom sa dočkali aj gólového zápisu, keď po Takáčovom centri Kojnok z prvej trafil k ľavej žrdi. V 39. min sa zrodila prvá nebezpečná akcia AS, Bukari sa presadil cez Twardzika i J. Masla, spätnou prihrávkou vyzval k strele Čatakoviča a po ruke Kostadinova z nariadenej penalty Čatakovič vyrovnal.

V úvodných fázach druhého polčasu (medzi 56. a 59. min) a to hneď v troch prípadoch sa o vzruch pred bránou AS postaral T. Bobček. Najprv sa mu do strely z bezprostrednej blízkosti vrhol Skovajsa, potom ho o koncovku obral Križan a do tretice ružomberský útočník hlavou mieril vedľa. V 66. min J. Maslo z priameho kopu, keď Chudý dokázal loptu len pohladiť, opäť dostal MFK do vedenia. Van Kessel mal potom dve veľké príležitosti na gólovú odpoveď, ale trafil len žrď, v 66. min pravú a o tri minúty neskôr ľavú. Hostia sa s nulovým ziskom nechceli zmieriť. V 79. min Twardzik hlavou zblízka mieril len do trenčianskeho brankára a z protiakcie Trenčín vyrovnal. Macík najprv vedľa seba vyrazil strelu Zubairu a Bukari pohodlne trafil voľný kút domácej brány.

MFK Ružomberok – AS Trenčín 2:2 (1:1) Góly: 21. Kojnok, v 64. J. Maslo – 41. Čatakovič (z 11 m), 80. Bukari. ŽK: Kostadinov, Twardzik – El Mahdiou, Koolwijk. Rozhodovali: Bálitn - Štrbo, Bedná, 1235 divákov Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Mojžiš – Kojnok, Kostadinov, Zsigmund, Takáč (90+. Múdry), Twardzik – Regáli (73. Gerec), T. Bobček (81. V. Jedinák) Trenčín: Chudý – Križan, Skovajsa, Julien – Slávik, El Mahdiou (65. Zubairu) , Koolwijk, Roguljič – Bukari (85. Corryn), Čatakovič (75. Depetris), Van Kessel

Hlasy trénerov:

Ján Haspra, tréner Ružomberka: „Prvých tridsať minút zápasu som bol milo prekvapený, čo sme predvádzali a kam sa za krátky čas naše mužstvo posunulo. Bolo to z našej strany výborné, viedli sme 1:0 a mohli sme pridať aj ďalšie góly a bolo by o zápase rozhodnuté. V závere polčasu sa nám prihodila smoliarska vec, súper vyrovnal. Mužstvu to ale neublížilo, aj do druhej polovice vstúpilo rovnako. Súpera sme do ničoho nepúšťali. Potom, musím priznať, že Trenčín začal šliapať na plné obrátky a kvalita jeho hráčov sa začala prejavovať. Mali sme dosť značné problémy, vyrovnali na 2:2. S výsledkom spokojný nie som, veľmi sme chceli víťazstvom potešiť domáceho fanúšika. Ale vzhľadom na záver, musím brať aj bod.“

Norbert Hrnčár, tréner Trenčína: „Diváci videli zaujímavý zápas, zaujímavý futbal, s viacerými ofenzívnymi akciami na jednej i druhej strane, keď každé mužstvo sa svojím spôsobom dostávalo do zakončenia. Prvý polčas z našej strany na vlastnej polovici bol komplikovaný a hlavne nepresný, neboli sme schopní dostať sa do pokojnejšej kombinácie a využiť našu rýchlosť a kvalitu smerom hore. V druhej polovici sme výstavbu útoku spresnili, náš prechod dopredu bol veľmi zaujímavý a tým sme domácim robili veľké problémy. Som rád, že dvakrát sme sa vrátili do zápasu a na mužstve bolo cítiť túžbu po víťazstve, bola tam emócia a do posledných sekúnd sme sa snažili ísť za tromi bodmi.“