TASR

Vlhová neľutuje operáciu ani štart v Söldene: Dala som sa na to

V rakúskom Söldene vybojovala v sobotu osemnásť bodov za štrnástu priečku.

Na snímke je slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 2. kole obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene — Foto: TASR - Martin Baumann

Sölden 26. októbra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bola ešte dva týždne pred štartom Svetového pohára rozhodnutá, že po zdravotných komplikáciách nenastúpi na úvodný obrovský slalom. Napokon zmenila plány a v rakúskom Söldene vybojovala v sobotu aspoň osemnásť bodov za štrnástu priečku. O osemnásť viac než na začiatku predchádzajúceho ročníka, v ktorom ich nazbierala 1355.

Dvadsaťštyriročná Vlhová si od vlaňajšej diskvalifikácie zvykla aj v "obráku" na najvyššie pozície, ale pre tréningový deficit tentoraz nemala priveľké oči. Kondičný výpadok sa na dlhej trati prejavil najmä v druhom kole, v ktorom sa prepadla o sedem priečok. „Keď človek nevládze v strmine, urobí chyby, ktoré by ináč neurobil. Je to aj o technike, no najväčšia časť je kondička. Nemám takú silu, akú som mávala minulú sezónu, keď som išla naplno. Aj keď chcem urobiť nejaké veci, nepustí ma to. Dalo sa ísť, ale ja som to nevyužila, teraz veľmi bojujem s mojím telom a mojou hlavou. Je tam veľmi veľa faktorov. Momentálne sa necítim najlepšie, nie som v ideálnej forme, ale nevyhováram sa na to. Musíme to zanalyzovať, vedeli sme, že to bude veľmi ťažké po tom všetkom, čo sa stalo,“ povedala Vlhová.

Aj keď už poznala výsledok, účasť na ľadovcovej ouvertúre neľutovala a v cieľových priestoroch pokračovala v hľadaní pozitív: „Snažím sa brať aspoň nejaké. Chcela som štartovať a dať do toho všetko. Na to, že dva týždne dozadu som bola rozhodnutá, že sem nepôjdem, mám aspoň nejaké body. Som veľmi šťastná, že už sa to začalo, pred pretekmi som nemala najľahšie obdobie. Je to za mnou, stres už trošku opadol.“ S vyše mesačným odstupom sa rovnakého hesla držala aj pri hodnotení operácie nosných dutín: „Vedela som, do čoho idem. Je ťažké hovoriť, či by bolo dobré to alebo to. Rozhodli sme sa takto a treba sa pozerať dopredu, už to aj tak nezmením. Dala som sa na to a idem bojovať. Cítim sa lepšie, nemusím každý týždeň riešiť, že mám nádchu a nemôžem trénovať. Veľmi mi to pomohlo, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať počas ročníka. Mnohým ľuďom pomohlo, že absolvovali túto operáciu.“

Tento rok boli limity zrejmé, no slovenská reprezentantka prežila pomalší rozbeh tretíkrát za sebou. V predchádzajúcich dvoch prípadoch to z celkového pohľadu nebolo rozhodujúce, keďže už v nasledujúcej súťaži skončila na pódiu. Slalom vo fínskom Levi je na programe 23. novembra, vďaka čomu má dosť času na dobiehanie zameškaného. Aj brat a manažér tímu Boris Vlha zdôraznil, že vlani v Söldene ju diskvalifikovali a vo februári sa stala majsterkou sveta. V tejto sezóne sa nekoná vrcholné podujatie, Vlhová sa môže sústrediť na boj v poradiach SP.

„Teraz máme približne mesiac do slalomu, je to dostatočný čas, aby som niečo nabrala na svaloch a kondičnej príprave. Uvidíme, ako pôjdu ďalšie týždne, budeme trénovať a koncentrovať sa na lyže. Vieme, kde je naša úroveň, že konkurencia je silná. Treba sa len poučiť a budem sa snažiť robiť na sebe, aby to bolo čoraz lepšie. Budem len bojovať a keď to stále nebude dobré, naďalej budeme pracovať, aby to bolo opäť také ako v minulej sezóne,“ povedala Slovenka, ktorá sa už v nedeľu vráti do Milána. Týždeň tam bude zaberať s kondičným trénerom, následne bude týždeň doma v Liptovskom Mikuláši a potom sa už presunie do okolia Levi, kde sa bude pripravovať na lyžiach.