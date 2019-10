TASR

Leicester s rekordným triumfom, Rodgers: V útoku sme boli nemilosrdní

Pod triumf hostí sa gólmi podpísalo päť rôznych hráčov.

Na snímke španielsky útočník Leicestru Ayoze Pérez oslavuje svoj gól a tretí mužstva v zápase 10. kola anglickej Premier League vo futbale FC Southampton - Leicester City — Foto: TASR/AP

Southampton 26. októbra (TASR) - Futbalisti Leicestru City si v piatkovom zápase 10. kola anglickej Premier League uctili zdrvujúcim víťazstvom 9:0 na ihrisku trápiaceho sa Southamptonu výročie tragického úmrtia majiteľa klubu Vichaia Srivaddhanaprabhu, ktorý zahynul 27. októbra 2018 pri páde vrtuľníka.

Leicester vyrovnal doteraz najvyššie víťazstvo v Premier League, ktoré dosiahli v roku 1995 hráči Manchestru United, tí doma zdolali Ipswich Town rovnako 9:0. "Líšky" zároveň dosiahli najvyšší triumf ligy na ihrisku súpera. Leicester zaznamenal rekordnú výhru iba dva dni pred prvým výročím nešťastia. To si klub pripomenie už v nedeľu, keď pred štadiónom King Power otvorí pamätnú záhradu.

Pod triumf hostí sa gólmi podpísalo päť rôznych hráčov. Ayoze Perez a Jamie Vardy strelili zhodne hetrik, ďalšie góly pridali James Maddison, Benjamin Chilwell a Youri Tielemans. Hostia vyťažili z toho, že Southampton prišiel už v 12. minúte o vylúčeného Ryana Bertranda a už po prvom polčase viedli vysoko 5:0. „To, čo som videl, ma veľmi potešilo. Podarilo sa nám streliť niekoľko pekných gólov a na mojich hráčoch bol vidieť hlad po futbale. Dokázali sme sa stopercentne sústrediť aj napriek nepriaznivému počasiu. Boli sme silní v obrane a nemilosrdní v útoku,“ zhodnotil duel tréner hostí Brendan Rodgers.

Domáci hráči po debakli len ťažko hľadali slová. „Musíme sa z toho čo najskôr otriasť a už nikdy nemôžeme nič podobné dopustiť. Chcem sa za celý tím ospravedlniť. Je to pre nás ponižujúce a veľmi ťažké, no musíme niesť za to zodpovednosť. Je nám to veľmi ľúto,“​ sypal si popol na hlavu kapitán "svätcov" Pierre-Emile Hojbjerg. Zodpovednosti sa nezriekol ani nemecký tréner tímu Ralph Hasenhüttl. „Bola to katastrofa. Nikdy som nevidel tím zareagovať na nepriaznivý vývoj takýmto spôsobom. Nebola tam štipka bojovnosti. Nedalo sa na to jednoducho pozerať. Preto každý, kto zostal na štadióne až do konca, je skutočný fanúšik tohto klubu. Musíme však dať hlavy hore a zvrátiť túto situáciu čo najskôr,“​ povedal Hasenhüttl podľa agentúry AP.

Zverenci Brendana Rodgersa poskočili priebežne na druhé miesto tabuľky, na vedúci Liverpool strácajú päť bodov, no "the Reds" odohrali o zápas menej. Rovnako aj tretí Manchester City, ktorý v sobotu privíta Aston Villu, a ak ju zdolá, dostane sa pred Leicester. V o poznanie horšej situácii sa nachádza Southampton. So ziskom ôsmich bodov a najhoršou obranou v lige sa totiž nachádza na zostupovej 18. priečke.