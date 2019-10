TASR

Hokejisti Toronta si napravili chuť po dvoch prehrách a v zámorskej NHL zdolali San Jose

Dvomi asistenciami sa na triumfe podieľal Mitchell Marner.

Archívna snímka, na snímke je hokejista Toronta Maple Leafs Mitchell Marner (uprostred) — Foto: TASR / AP

New York 26. októbra (TASR) - Hokejisti Toronta si napravili chuť po dvoch prehrách a v noci na sobotu zdolali v zámorskej NHL na domácom ľade San Jose 4:1. Maple Leafs tak pokazili útočníkovi Sharks Patrickovi Marleauovi návrat do Toronta, ktorého dres obliekal uplynulé dve sezóny.

Štyridsaťročný kanadský veterán zamieril späť do San Jose iba pred 17 dňami, keď podpísal so Sharks ako voľný hráč ročný kontrakt. Predtým dva roky pôsobil v Toronte. V noci na sobotu sa vrátil na ľad Scotiabank Arény, kde odohral jubilejný 1500. zápas v drese "žralokov". Iba šesť hráčov v histórii NHL nastúpili v jednom klube na viac duelov - Gordie Howe (Detroit Red Wings, 1687), Nicklas Lidström (Red Wings, 1564), Alex Delvecchio (Red Wings, 1550), Shane Doan (Winnipeg Jets/Arizona Coyotes, 1540), Ray Bourque (Boston Bruins, 1518) a Steve Yzerman (Red Wings, 1514). Marleau vyšiel proti bývalému klubu bodovo naprázdno, jediný gól hostí dal Kevin Labanc. Víťazný gól Toronta strelil v 55. minúte obranca Morgan Rielly. „Boli sme namotivovaní, chceli sme vykorčuľovať na ľad a predviesť dobrý výkon. Keď sa pozriete na naše predchádzajúce zápasy, vidíte, že v našej hre je priestor na zlepšenie. Hovorili sme si pred týmto stretnutím, čo chceme urobiť lepšie. Ukázali sme správny prístup, hrali sme s chuťou a energiou,“​ povedal pre nhl.com Rielly. Dvomi asistenciami sa na triumfe podieľal Mitchell Marner. Slovenský obranca Martin Marinčin sa nezmestil do zostavy "javorových listov".

Ďalší návrat skúseného hráča do bývalého pôsobiska videli v T-Mobile Aréne v Las Vegas. Domáci Golden Knights privítali Colorado a v drese Avalanche sa proti svojmu bývalému tímu predstavil Pierre-Edouard Bellemare. Pre francúzskeho útočníka to bola vydarená návšteva, keď k víťazstvu hostí prispel gólom a dvomi asistenciami. „Všetko mi vychádzalo, puk som priťahoval ako magnet, stále bol pri mne. Bol to skvelý zápas,“​ tešil sa Bellemare. Zhodne dva góly Avalanche vsietili Nazem Kadri a Matt Calvert. Domáci brankár Marc-Andre Fleury inkasoval štyri góly z 26 striel a v 33. minúte ho nahradil Garret Sparks, ktorý vykryl 12 zo 14 striel. O čestný úspech Golden Knights sa postaral William Karlsson.

Vancouver premárnil v domácom dueli s Washingtonom náskok 5:1, ktorý mal ešte na konci druhej tretiny, a napokon podľahol Capitals 5:6 po samostatných nájazdoch. K obratu zavelil svojím druhým gólom v zápase Jevgenij Kuznecov, dva góly za hostí strelil aj český obranca Michal Kempný. V záverečnom rozstrele premenil rozhodujúci nájazd v tretej sérii švédsky center Nicklas Bäckström. Capitals otočili zápas, v ktorom prehrávali o štyri góly, piatykrát v klubovej histórii. Washingtonu dlhodobo chýba zranený slovenský krídelník Richard Pánik.

Arizona triumfovala na klzisku New Jersey 5:3 a ukončila päťzápasovú sériu prehier v Newarku. Obranca "kojotov" Jason Demers nazbieral tri asistencie a pokoril 200-bodovú métu v NHL. V drese Devils odohral individuálne úspešný zápas americký mladík Jack Hughes, ktorý strelil gól a pridal k nemu dve asistencie. „Cítil som sa fajn. Bolo by pekné, keby sme vyhrali. Predvádzali sme solídny hokej, no urobili sme pár chýb, ktoré nás stáli lepší výsledok,“​ vyslovila sa tohtoročná draftová jednotka.

Na víťaznej vlne sa nesú hráči New Yorku Islanders, ktorí uspeli v Ottawe 4:2 a natiahli sériu výhier už na šesť zápasov. Pod triumf hostí sa podpísal dvomi gólmi a jednou asistenciou Nick Leddy. Svoj druhý gól dosiahol z trestného strieľania, podarilo sa mu to ako prvému obrancovi v klubovej histórii. Detroit nestačil na Buffalo, ktorému podľahol 0:2. Oporou Sabres bol Linus Ullmark, švédsky brankár zlikvidoval všetkých 41 striel súpera a dosiahol tretie čisté konto v profiligovej kariére. Sabres tak naďalej vedú Východnú konferenciu. „V tejto sezóne sme chuť prehry zatiaľ okúsili len trikrát a žiadna z nich nás nevykoľajila. V minulom ročníku to nie vždy tak bolo. Náš tréner nám prízvukuje, aby sme predchádzajúce neúspechy zahodili za hlavu a držali sa v ďalšom zápase nášho herného plánu,“​ povedal hrdina duelu Ullmark, ktorý predviedol najdôležitejší zákrok už v 4. minúte, keď zneškodnil nájazd Valtteriho Filppulu.