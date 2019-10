TASR

Dnes o 09:47 čítanie na 16 minút 0 zdieľaní Tipsport liga: Hokejisti HC Košice zvíťazili na ľade Dukly Trenčín po predĺžení a nájazdoch

Piatkové 16. kolo Tipsport ligy prinieslo aj vzájomný súboj dvoch najslabších tímov podľa aktuálnej formy z posledných zápasov - tímov z Budapešti a Popradu.

Na snímke je zľava Milan Bartovič (Trenčín) a brankár Andrej Košarišťan (Košice) v zápase 16. kola Tipsport Ligy HK Dukla Trenčín - HC Košice v Trenčíne — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Liptovský Mikuláš 25. októbra (TASR) - Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v piatkovom domácom zápase 16. kola Tipsport ligy nad Nitrou 2:1 po predĺžení. Diváci museli čakať na góly až do záveru duelu, v 51. minúte sa dostali do vedenia domáci po kurióznom góle, v 56. minúte vyrovnal Samuel Buček. V tretej minúte predĺženia zabezpečil druhý bod pre Liptákov Rudolf Huna. Nitra prehrala po dvoch triumfoch, Mikuláš absolvoval predĺženie po tretí raz za sebou.

Od úvodu zápasu hrali prím defenzívy oboch tímov. Domáci Liptáci sa dostali do zakončenia už po niekoľkých sekundách, no Kriška z uhla neprekvapil brankára Hanuljaka. Hostia vyslali prvý pokus na Bátoryho až na začiatku 3. minúty, ale Blackwater nepochodil. Prvú väčšiu príležitosť mal až v polovici tretiny Fominych, ale v nájazde proti domácemu brankárovi neuspel. Hostia dostali šancu na reparát v 15. minúte, Blackwater však nepotrestal Droppovu zlú rozohrávku.

V druhom dejstve sa obraz hry príliš nezmenil, obaja brankári nečelili nebezpečnejším strelám. Bátory si poradil s Bučekom i Morrisonom, na druhej strane sa nepresadila ani aktívna formácia súrodencov Hunovcov. V závere druhej časti hry domáci Petran prihral do dobrej pozície Tamášimu, jeho pokus vyrazil Hanuljak mimo bránku, z následného protiútoku mohol udrieť Kiška, ale netrafil bránku Liptovského Mikuláša.

V tretej dvadsaťminútovke sa hra prelievala zo stany na stranu, obaja brankári pokračovali v bezchybnom výkone. Napokon sa však diváci predsa dočkali gólu, na ich radosť otvorili skóre domáci. Podarilo sa im to kurióznym spôsobom s poriadnou dávkou šťastia. V 51. minúte avizovali rozhodcovia vylúčenie na strane Liptákov, hosťom sa však odrazil v útočnom pásme puk tak nešťastne, že sa dokotúľal až do ich prázdnej bránky. Zásah pripísali Petranovi. Domáci sa z náskoku netešili ani päť minút, keď Nitra dokázala v závere vyrovnať. V 56. minúte sa dostala do protiútoku a Buček dorazil puk poza Bátoryho chrbát a poslal duel do predĺženia. V ňom mali viac šťastia domáci, v 63. minúte rozhodol Rudolf Huna.