TASR

Dnes o 09:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Začali sa Bratislavské jazzové dni 2019. Oslavujú už 45 rokov

Bratislavské jazzové dni, ľudovo už dlhé roky nazývané jednoducho džezáky, majú za sebou množstvo vystúpení špičkových svetových interpretov.

Na snímke je zľava saxofonistka Lenka Molčányiová, basgitarista Michal Šelep a trúbkár Michal Cálik z formácie Tibor Feledi Kairos Quintet počas prvého dňa 45. ročníka festivalu Bratislavské jazzové dni — Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 25. októbra (TASR) – Kroky fanúšikov džezovej hudby smerujú tento víkend do bratislavskej Incheby, ktorá bude od piatka do nedele (27. 10.) miestom 45. ročníka festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2019.

Program piatkového večera otvorí domáca formácia Tibor Feledi Kairos Quintet, minuloročný víťaz súťaže mladých talentov, odmenou za víťazstvo je práve možnosť otvorenia festivalového programu. Skladateľ a hráč na klávesové nástroje Tibor Feledi prezentuje vo svojom projekte originálne kompozície inšpirované tradíciou slovenských detských piesní v netradičnom prepojení so súčasným progresívnym džezom. V hudbe kombinuje groove a džezové prvky s vplyvmi elektroniky, klasickej hudby, voľnej improvizácie, fusionu či post-bopu. Debutový album Common Playgrounds získal cenu džezový album roka v ocenení Radio_Head Awards 2018.

Ďalšími účinkujúcimi prvého večera sú mladý francúzsky skladateľ a gitarista Paul Jarret, ktorý bude v Bratislave koncertovať spolu s jedným z najvplyvnejších amerických bubeníkov Jimom Blackom. Tretím na pódiu bude švédsky spevák a hráč na klávesových nástrojoch Jonah Nilsson, ktorého preslávil projekt Dirty Loops. S týmto projektom robil predskokana na turné skupiny Maroon 5. Headlinerom prvého večera bude funk-džezová formácia Ghost-Note, ktorej basgitaristom je známy MonoNeon.

Na B-pódiu sa predstaví maďarská speváčka Emma Nagy so svojím kvintetom. Nagy Emma Quintet získal viaceré prestížne ocenenia v Maďarsku. V Bratislave zahrá vlastné skladby, aj jej verzie kompozícií klasikov, ako Charles Mingus či Wayne Shorter.

Bratislavské jazzové dni, ľudovo už dlhé roky nazývané jednoducho džezáky, majú za sebou množstvo vystúpení špičkových svetových interpretov a tento rok si zapíšu už 45. ročník.

„Festival začínal ako iniciatíva mladých hudobníkov a študentov, a večer otvára už 45. ročník. To celé bola náhoda, že urobíme jeden festival – vtedy, keď sme to robili prvýkrát. Ale keď sa rok stretol s rokom, tak sme zistili, že by bolo dobré urobiť ďalší. A tak to išlo z roka na rok, až dnes sa to stalo takou samozrejmosťou, nakoniec máme aj profesionálnu agentúru, ktorá to robí ako svoju hlavnú náplň. Vtedy sa rodili džezové festivaly, keď sme my začínali. To bol pozostatok 60. rokov, najslávnejší v Československu bol ten pražský, ten sa vtedy zmenil na bienále, čiže to už prestalo byť zaujímavé, medzitým to bola skoro súkromná iniciatíva džezovej sekcie, oni začali robiť Pražské jazzové dni a my Bratislavské. Medzičasom boli aj lokálne festivaly, ja som spieval aj v Žiline, Přerov existoval stále ako československý festival a do dnešného dňa existuje. Tých festivalov bolo vždy dosť, ale teraz ich máme na Slovensku ešte viac a to je potešenie pre nás všetkých,“​ povedal pre TASR jeden z hlavných organizátorov Peter Lipa.