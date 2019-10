TASR

Dnes o 14:56 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tipsport liga: Liptovský Mikuláš získal trio Tamáši, Roth a Romančík

Všetci traja zostanú v klube na hosťovaní do prvej reprezentačnej prestávky v sezóne, potvrdil MHk na oficiálnom webe.

Hokejisti Liptovského Mikuláša — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Liptovský Mikuláš 25. októbra (TASR) - Slovenský hokejový tipsportligista MHk 32 Liptovský Mikuláš angažoval útočníkov Alexa Tamášiho a Mária Rotha i brankára Patrika Romančíka. Všetci traja zostanú v klube na hosťovaní do prvej reprezentačnej prestávky v sezóne, potvrdil MHk na oficiálnom webe.

Nové posily už môžu nastúpiť v piatkovom domácom zápase s Nitrou. „O oboch útočníkov sme mali záujem už dlhší čas. Približne dva týždne sme riešili ich príchod. Prekážkou však boli administratívne záležitosti. Definitívne sa nám ich podarilo získať až dnes," povedal generálny manažér Milan Čanky.

Dodal: „Obidvaja hráči zostávajú u nás na hosťovaní nateraz do reprezentačnej prestávky. Potom budeme ďalej komunikovať s ich materským klubom, o ich ďalšom zotrvaní na Liptove. Záujem o to, aby obaja pôsobili v Mikuláši dlhšiu dobu, je z našej strany otvorený. Veríme, že nájdeme cestu, aby sa tak udialo. To isté platí aj o Lukášovi Lunterovi. My máme záujem o všetkých troch hráčov. Preto veríme, že nájdeme spoločnú reč so všetkými zainteresovanými stranami. O ďalších krokoch sa rozhodne počas reprezentačnej prestávky."

Center Tamáši sa vracia do známeho prostredia, v Liptovskom Mikuláši pôsobil už v minulej sezóne. Roth je spätý s hokejovým klubom z Banskej Bystrice, v mužskej kategórií si ale vyskúšal aj pôsobenie v Detve, Trnave či v Michalovciach. Práve Michalovciam dopomohol v minulej sezóne k postupu do Tipsport Ligy.

Dvadsaťpäťročný Romančík je odchovancom skalického hokeja, ktorý minulý rok pôsobil v tíme Nových Zámkov. V doterajšom priebehu sezóny pôsobil v Skalici. Zachytal si aj na svetových šampionátoch mládežníckych kategórií do 18 aj 20 rokov.