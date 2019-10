Kristián Plaštiak

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Romantické zásnubné fotenie sa zmenilo na komédiu. Toto si snúbenec zrejme poriadne zlízol

Vtipné fotografie zdieľala zasnúbená žena na svojom profile na Facebooku.

Vtipná momentka z fotenia zaľúbenej dvojice — Foto: Facebook/Alyssa Snodsmith

SPRINGFIELD 26. októbra - Mladá dvojica Alyssa Snodsmithová (24) a Collin Hewett (23) sa zasnúbila a ako pamiatku na tento výnimočný deň chcela mať špeciálne fotografie. Najala si preto profesionálneho fotografa, ktorému sa podarilo zachytiť čosi, čo dokáže roztiahnuť kútiky vašich úst, informuje portál Buzzfeed.

Očakávanú romantiku a radosť v očiach vystriedal smiech. Aj tak by sa dalo opísať fotenie s profesionálnym fotografom. Alyssa chcela fotografiu toho, ako jej jej budúci pán manžel leje šumivé víno z fľaše priamo do úst. Nemyslela však na skutočnosť, že objem jej úst má určitý limit. No a snúbenec na to buď úplne zabudol, alebo sa na to jednoducho vykašľal.

Takto mala vyzerať fotografia

Foto: briannabender.com

„Nuž, našli sme ten správny uhol, ale s fľašou som ten správny uhol nenašiel,“ smeje sa Collin, ktorého cituje Buzzfeed. „Umierali sme smiechom. Náš fotograf sa smial tak, až spadol na zadok. Aj napriek tomu sa mu však podarilo zachytiť tieto momenty,“ dodáva budúca nevesta.

Snímky, ktoré vytvoril fotograf

Foto: Facebook/Alyssa Snodsmith

Pár sa spoznal ešte v čase štúdia na vysokej škole, keď obaja hrali futbal (ten európsky) za školu. Po 3,5 roku chodenia prišiel čas na prsteň, čo Collin splnil a požiadal svoju lásku o ruku. Výsledkom sú tieto vtipné fotografie.