Klaudia Fiolová

Jennifer Aniston a Adam Sandler sú priatelia už 30 rokov a skoro nik o tom nevie. Ich vzťah udržiava jedna podstatná vec

Hereckí kolegovia sa našli nie len na pľaci, ale aj v súkromnom živote. Vždy usmievavá dvojica prezradila, čo ich vzťah drží pokope.

Herci sa poznajú už od svojich 14 rokov — Foto: YouTube

HOLLYWOOD 26. októbra - Hollywoodske priateľstvo, aké sa len tak nevidí. Dvaja obľúbení herci, ktorí sa stretli práve vďaka herectvu. Mnoho ľudí uvažovalo nad tým, či je medzi nimi aj viac ako kamarátstvo, no oni potvrdili, že sa cítia ako súrodenci.

Ich priateľstvo trvá už 30 rokov

Stretli sa na raňajkách v jednej reštaurácii pred tridsiatimi rokmi. Podľa slov Adama Sandlera, Jennifer najhlasnejšie prežúvala v celej miestnosti, preto si ju všimol. Jennifer si ale na toto stretnutie vôbec nepamätá. Herec tento milý príbeh Jennifer vždy pripomína, keď je na to príležitosť.

Adam Sandler v jednom prejave prezradil herečkine pôvodné grécke meno Foto: YouTube

Herci sa neskôr dozvedeli, že vyrastali neďaleko od seba

Adam vyrastal v New Yorku a sníval o tom, že raz bude z neho vojak. „Odkedy mi pamäť siaha, tak som každému hovoril, že budem brániť našu krajinu. Rozprával som to celej našej rodine, stále dookola. Keď som mal 15 rokov, opäť som tvrdil každému, že budem bojovať za moju vlasť a v tom mi otec povedal, že ty nikdy nevstúpiš do vojenskej armády,“ spomína komik na svoje detstvo. Jennifer vyrastala neďaleko od Adamovho domu. „Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna chudobná malá Grékyňa, ktorá vyrastala v Manhattane. Jej meno je Joanna Anastasakis,“ takto vtipne prezradil verejnosti pravé meno Jennifer jej dlhoročný kamarát. Herečku, pôvodom z Grécka, vychovávala jej matka. Otec ich opustil, keď mala len 9 rokov. Jej mama Nancy, bola na Jen odmalička veľmi tvrdá. Nancy bola bývalá modelka a veľmi dbala na to, aby aj jej dcéra mala dokonalú postavu. Často kritizovala jej vystupovanie a kričala na ňu. „Pre moju matku bolo sklamaním, že nie som taká štíhla ako prútik, a že nie som taká krásna ako ona,“ spomína herečka na svoje detstvo so slzami v očiach.

Napriek tomu sa z nej však stala silná a talentovaná žena, ktorá je nepochybne vzorom pre mnohé dievčatá. Adamova matka si taktiež myslela, že jej syn je príliš škaredý na to, aby sa presadil vo filmovom svete.

Prvýkrát sa stretli, keď mali 14 rokov.

Jennifer mala akurát rande s Adamovým kamarátom. Stretli sa na spoločných raňajkách. O pár rokov neskôr išiel herec na jeden casting do televíznej relácie. Dúfal, že v nej dostane rolu aj spolu s Jennifer. Ona však nakoniec musela ponuku odmietnuť, pretože práve v tom čase už začínalo nakrúcanie populárneho seriálu Priatelia. „Pamätám si, že sme si hovorili, že chceme do tejto relácie aj tú Jennifer Aniston, ale ona to odmietla. Stretli sme sa vtedy na chodbe a myslel som si, že budem s ňou pracovať. No ona mi veľmi rýchlo vysvetlila, že to sa nestane, lebo účinkuje v seriáli Priatelia. A ja som si vtedy v duchu pomyslel, čo do čerta to je za seriál,“ usmieva sa Adam. Priatelia sa stali najsledovanejším seriálom na celom svete a Jennifer sa stala v priebehu jednej noci hviezdou Hollywoodu.

Zahrali si spolu aj v dvoch komédiách Foto: YouTube

Adam stál pri Jennifer aj v ťažkých chvíľach, ktoré ju sprevádzali po rozvode

Neskôr obidvaja uzavreli manželstvá. Jennifer sa vydala za jedného z najsexi mužov planéty, Brada Pitta. O pár rokov neskôr sa ale toto manželstvo rozpadlo. Médiá dlho písali o ich vzťahu a Jennifer prežívala ťažké obdobie. Nemala žiadne súkromie a aj od svojej matky dostala úder pod pás. Nancy vydala knihu, kde napísala o svojej dcére nelichotivé veci. Vtedy Jennifer prerušila s mamou všetky vzťahy a ani sa s ňou nerozlúčila, keď v roku 2016 zomrela.

Adam tam však pre Jennifer bol vždy. Vždy jej vedel vyčariť úsmev na tvári a podporoval ju. Vždy, keď sa ich spýtajú, obidvaja o tom druhom rozprávajú len pekné veci. Preto si niektorí ľudia mysleli, že sú zaľúbení a je medzi nimi aj čosi viac ako len priateľstvo. „Museli sme byť rodinou v minulých životoch. Inak si to neviem vysvetliť. Poznáme si navzájom rodiny a máme sa veľmi radi ako priatelia,“ vysvetľuje Jen. Aj Jennifer a Adam sú skvelým príkladom na to, že aj napriek tomu, čo nám život prinesie, praví priatelia vždy zostanú pri nás.