TASR

Dnes o 13:57 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V knižnici vo Zvolene predstavili prvú česko-slovenskú knihu pre najmenších

Prvú dvojjazyčnú česko-slovenskú knihu pre predškolákov a ich rodičov predstavili vo štvrtok v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene.

Ilustračné foto — Foto: Facebook/Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Zvolen 25. októbra (TASR) - Prvú dvojjazyčnú česko-slovenskú knihu pre predškolákov a ich rodičov predstavili vo štvrtok v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene. Jej názov je Bruško, bruško, kto v tebe býva/ Břiško, břiško, kdo v tobě bydlí a najmenším približuje mesiace očakávania rodiny pred príchodom dieťaťa na svet, ako aj jeho prenatálny vývoj.

„Rodičov sa totiž ich malé deti často pýtajú, ako prišli na svet. Veľmi ťažko sa im to ale vysvetľuje. No v tejto knihe je to priblížené poeticky, básnickou rečou, spolu s krásnymi ilustráciami. Je to vlastne akási príručka pre rodičov, ako si s deťmi o tom porozprávať," povedala TASR jedna z iniciátoriek vzniku knihy Viera Kučerová.

Autorkou knihy je herečka Miriam Pešková, ktorá sa narodila na Slovensku a dnes žije v Prahe a ilustrovala ju výtvarníčka Iva Dražská. Súčasťou knihy je CD v čestine aj v slovenčine.

Knihu uviedli do života prvá tajomníčka Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku Zuzana Marková a primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. Predstavenie knihy bolo spojené s autorským čítaním, besedou a výstavou ilustrácií. Bolo súčasťou Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti, ktorý sa od 21. do 25. októbra koná vo zvolenskej knižnici a Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti.