OĽaNO a KÚ ponúkli KDH polovicu miest kandidátky, vyzvali Hlinu k spolupráci

V piatok to povedal líder OĽaNO Igor Matovič a predsedníčka KÚ Anna Záborská.

Igor Matovič — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. októbra (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO a mimoparlamentná strana Kresťanská únia (KÚ) ponúkli predsedovi mimoparlamentného KDH Alojzovi Hlinovi polovicu miest na spoločnej kandidátke. Hlina by na nej mal tretie miesto. V piatok to povedal líder OĽaNO Igor Matovič a predsedníčka KÚ Anna Záborská.

„Ponúkame polovičku miest na kandidátke a zároveň ponúkame vlastný program pre KDH," vyhlásil Matovič. Okrem toho si podľa jeho slov môžu kresťanskí demokrati vytvoriť po voľbách vlastný poslanecký klub. Zdôraznil, že Hlina môže kandidovať z tretieho miesta na kandidátke, pričom pred ním nebude žiadny iný aktívny politik.

„Musíme sa spojiť. Musíme vytvoriť formáciu, ktorá dokáže zásadne zmeniť výsledky volieb," povedala Záborská. Podľa svojich slov osobne pozvala Hlinu na stretnutie v súvislosti s ich ďalšou spoluprácou. Doteraz odpoveď nedostala, preto ho chceli opätovne vyzvať k spolupráci ešte pred radou KDH, ktorá má byť v sobotu.

Matovič poukázal aj na výsledky prieskumov pred voľbami v roku 2016. KDH malo vtedy podľa jeho slov viac percent ako v súčasnosti, no ani to nestačilo, aby sa dostalo do parlamentu. Zdôraznil potrebu spájať sa v boji proti mafii.

„Nesmie zvíťaziť naše ego. Musíme uprednostniť verejný záujem celej demokratickej opozície," skonštatoval líder OĽaNO. OĽaNO a KÚ nedávno oznámili, že do volieb pôjdu na jednej kandidátke. Záborská by mala kandidovať zo štvrtého miesta. KÚ rokovala o spolupráci aj s inými stranami, medzi nimi aj s KDH.