Klaudia Fiolová

Odborníčka na reč tela: Klamstvo sa dá ľahko odhaliť. Takto sa to naučíte

Monika Stehlíková sa venuje neverbálnej komunikácii už dlhé roky. Existuje vraj veľa spôsobov, ako vedia ľudia využiť reč tela v ich prospech.

BRATISLAVA 26. októbra - Reč tela nám vie prezradiť viac, ako si myslíme. Vďaka nej sa dá rozoznať aj to, či je k nám ten druhý úprimný alebo nám klame, vysvetľuje odborníčka na neverbálnu komunikáciu Monika Stehlíková.

„Reč tela hovorí o našom nevedomí a predbieha naše slová. Pravidelným sledovaním ľudí, ako sa prejavujú pri jednoduchej otázke „Ako sa máš?“, sa vieme časom naučiť, kto je k nám úprimný a kto nie. Väčšinou sa u ľudí, ktorí klamú, násobí počet pohybov alebo naopak, ich ubudne. Vždy nastáva nejaká zmena, ako napríklad že dotyčný si začne šúchať prstami, klepkať nohami alebo často uhýba pohľadom,“ tvrdí Stehlíková.

Ženy vedia ľahko rozoznať záujem u chlapov. Stačí len pozorne sledovať

Záujem u chlapov sa prejavuje hlavne v tom, že celé telo je natočené smerom k žene. Takisto aj nohy a chodidlá smerujú k nej. „Muž sa napríklad veľakrát nakloní k dáme, chce byť pri nej bližšie. Môžeme spozorovať aj dlhé očné kontakty. To sú znaky, ktoré sa nedajú prehliadnuť,“ upozorňuje odborníčka.

Ako ženy, tak aj muži vedia týmto spôsobom spozorovať záujem u žien. Očný kontakt je veľmi dôležitý a ak to niekomu robí problém, dá sa to naučiť. Najprv musíte spozorovať to, kedy a v ktorých situáciách najčastejšie uhýbate pohľadom.

Je dobré nájsť si osobu, pri ktorej vám to problém nerobí a skúšať sa jej čím ďalej, tým častejšie pozerať do očí. Malo by to vyvolať pocit bezpečia a podpory. To znamená, že do budúcna vám už nebude nepríjemné pozerať sa niekomu dlhšie do očí.

Rečou tela dokážeme samých seba podporiť, aby sme sa dobre cítili vo vlastnom tele, aby sme bystro uvažovali a aby sme sa ľahko preniesli cez niektoré situácie. Ak niekomu robí problém, keď má mať napríklad prezentáciu, prípadne prejav pred skupinou ľudí, platí staré dobré pravidlo - nacvičte si to pred zrkadlom.

„Pomáha aj to, keď sa človek natočí a následne vidí, ako sa tvári a ako pôsobí to jeho vystupovanie navonok. Treba sa pripraviť vopred, netreba nechávať nič na náhodu. Nie každý zvláda skupinu ľudí a môže si dovoliť, že bude pred nimi improvizovať,“ radí odborníčka na neverbálnu komunikáciu.

Vďaka reči tela sa dajú utíšiť aj partnerské hádky

Základom reči tela je dych. „Ak sa nám podarí vedome sa počas hádky poriadne nadýchnuť a vydýchnuť, vypneme celé okolie. Hnev vypína niektoré časti mozgu, čo spôsobuje to, že ľudia konajú viac impulzívne. Neskôr si ale povedia, že nemali reagovať tak prehnane,“ hovorí Stehlíková.

Pravidelným dýchaním tak opäť vieme aktivizovať mozog a vieme konať, ako sa hovorí, s chladnou hlavou. Niekedy si počas výmeny názorov stačí dať pár minút pauzu a partneri sa pozrú na problém z iného uhla pohľadu.

Počas obchodného stretnutia ľahko viete spozorovať, či ste druhú stranu zaujali alebo nie

Pozorujte oči toho druhého. Jeho pohľad vám prezradí, či je prítomný alebo je myšlienkami niekde inde. „Prejav nezáujmu je aj to, keď nohy dotyčného smerujú von alebo začne robiť drobné, opakujúce sa rytmické činnosti. Napríklad cvaká s perom, klopká o stôl alebo šúcha prstami. Počas obchodného stretnutia je treba udržiavať dialóg a nie monológ,“ dodáva Monika Stehlíková.

Viac o neverbálnej komunikácii sa dozviete v priloženom videorozhovore.