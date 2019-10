Kristián Plaštiak

Dnes o 10:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Otec troch detí zverejnil zoznam vecí, ktoré by mal pre svoju ženu robiť každý. Okamžite sa stal virálom

Príspevok zdieľali už tisíce používateľov Facebooku. Vyjadrila sa aj mužova manželka.

Otec troch detí zverejnil zoznam 5 vecí, ktoré by mal pre svoju ženu robiť každý muž — Foto: Facebook/Ted Gonder

CHICAGO 27. októbra - Rodičovstvo nie je jednoduché. V prvých mesiacoch života dieťaťa sa rodičia iba málokedy plnohodnotne vyspia (ak vôbec), no uľahčiť ho môže skutočnosť, že sú naň dvaja. Dieťa totiž nie je „záležitosťou“ iba jedného z nich, ale oboch.

Ako uvádza portál Bored Panda, v septembri sa internetom začal šíriť zoznam rád či odporúčaní 29-ročného muža, otca troch detí, ktorý chce pomôcť ostatným mužom. Príspevok na jeho profile na sociálnej sieti Facebook by sa dal pokojne nazvať: „Čo by som odkázal môjmu 24-ročnému ja bez detí.“

1. Manželka nosila dieťa pod srdcom dlhých 9 mesiacov

„Manželka nosila dieťa v bruchu 9 mesiacov. Vy by ste jej to mali oplatiť. Noste ho na svojom bruchu, kedykoľvek môžete. Nielenže jej tým pomôžete, ale spojí vás to s dieťaťom viac, ako si dokážete predstaviť,“ otvoril Ted príspevok.

Foto: Facebook/Ted Gonder

2. Plienky by ste mali vymieňať iba VY

„Manželka dojčí, no hoci je prekrásna, je to pre ňu vyčerpávajúce. Preto meňte plienky VŽDY vy. Cez akési prvotné znechutenie sa prenesiete rýchlo. Zabránite tým akýmkoľvek nerovnostiam vo vzťahu. Ak sa všetky priateľky vašej manželky budú sťažovať, akých majú doma nezaujatých a nepodporujúcich mužov, bude sa sťažovať aj ona na vás.“

Foto: Facebook/Ted Gonder

3. Šálka kávy každé ráno

„Urobte jej šálku kávy bez kofeínu každé ráno. Aj keby mala vychladnúť a ona na ňu zabudla, pretože zaspala od únavy, zatiaľ čo vy ste boli v práci. Celú noc bola hore a kŕmila dieťa. Pomôžte jej začať deň spôsobom, ktorý jej pomôže.“

Foto: Facebook/Ted Gonder

4. Rozprávajte o jej tele, povedzte jej, že je prekrásna

„Hovorte jej, že je prekrásna a pomôžte jej vidieť to aj vo chvíľach, keď o tom pochybuje. Pripomínajte jej ciele, ktoré dosiahla v minulosti. Pripomínajte jej, že je superhrdinkou. Ona totiž prispôsobila svoje orgány a získala 20 kíl navyše iba preto, aby vám dala dieťa, ktoré bude darom do konca vášho života.“

Foto: Facebook/Ted Gonder

5. Normálna situácia sa čoskoro dostaví

„Majte nadhľad. Hormóny sú bláznivé, ako pred, tak aj po pôrode. Nebude vám pripadať svoja každý deň a občas povie veci, ktoré by inak nepovedala. Pamätajte, že vašou prácou je byť skalou, o ktorú sa dokáže oprieť, preto sa zoceľte a držte si odstup, ak jej jazyk bude ostrejší, ako by sama chcela. Normálna situácia sa čoskoro dostaví a chcete, aby bola vďačná za to, že ste zachovali chladnú hlavu, keď nebola sebou samou.“

Foto: Facebook/Ted Gonder

Láska je aktívna

Príspevok otca sa stal virálom, čoskoro ho zdieľalo 56-tisíc používateľov a mĺkvou nezostala ani Franziska Gonderová - žena, o ktorej Ted písal v príspevku: „Aká je moja správa? Za každým silným párom stoja dve individuality, ktoré neustále pomáhajú tomu druhému rásť. Láska je aktívna, nie pasívna.“