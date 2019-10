Ľubomíra Somodiová

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fotka zdrvenej sestričky po tragickom pôrode dojala internet. Ľudia si uvedomili, čo všetko sestričky ticho pretrpia

Laura McIntyre zachytila emocionálnu daň, ktorú so sebou nesie povolenie zdravotnej sestry. Svoju identické dvojča Caty Nixon odfotila po náročnej smene v pôrodnici.

Zdrvená zdravotná sestra. — Foto: Facebook/ Laura McIntyre

NEW YORK 27. októbra - Každý deň sú pri tom, ako prichádza na svet nový život. Zdravovedné sestry v pôrodniciach po celom svete okrem radostných okamihov, keď pôrod prebehne úspešne, zažívajú aj veľmi smutné momenty. Zdravotná sestra Caty Nixon mala jeden z tých dní, keď sa musela vyrovnať s trpkou realitou. Matka porodila mŕtve dieťa.

Sestry sú identické dvojčatá. Foto: Facebook Laura McIntyre

Sestry čelia každý deň veľkým emočným výkyvom

Po ťažkom dni navštívila Caty svoju sestru Lauru. Usadila sa do béžového kresla. Nič nezvyčajné. Na jej tvári sa však objavili slzy a bola v nej vpísaná únava. Laura si povedala, že ukáže svetu, čo všetko si so sebou nesie sestrička mimo práce. Odfotila ju, zachytila tak jej zraniteľnosť a vyčerpanie. Fotku následne zdieľala na svojom Facebookovom profile a priložila k nej aj text, ktorý stojí za zamyslenie:



„Asi ma za zverejnenie tejto fotky zabije, ale mohli by sme sa na chvíľu pozastaviť nad zdravotnými sestrami?“



Caty sa práve skončila štvrtá šichta v rade. Je to v celku 53 hodín práce za štyri dni. A to ešte nerátam hodinu a pol, ktorú strávi každý deň v aute. Väčšinou nemá možnosť zjesť si svoj obed alebo sa napiť vody. Je dobrá v tom, čo robí, a preto často zabúda na seba, keď sa stará o svojich pacientov.

Táto fotka je z júla, z noci, keď prišla ku mne domov po veľmi náročnom dni. Bola pri pôrode bábätka, ktoré sa narodilo mŕtve. Mysleli ste niekedy na to, čo všetko vidí zdravotná a pôrodná sestra? Vidí radosť z vydarených pôrodov a zdravé matky a deti. Vidí paniku a úzkosť, keď je matka vystrašená. Vidí strach, keď sa musí robiť akútny cisársky… vidí rodiť tínedžerky. Vidí rodiť ženy závislé na drogách a ich závislé deti… Vidí pohrebnú službu… Viete, čo všetko musí urobiť, aby pre mŕtve dieťa zariadila pohreb? Ja tiež nie…“

Laura sa poďakovala všetkým zdravotným sestrám

„Caty (a ostatné zdravotné sestry), ste špeciálne. Ste oveľa väčším požehnaním pre pacientov a pre ich rodiny, ako si kedy budete uvedomovať. Ďakujeme za všetko, čo robíte,“ napísala. Netrvalo dlho a príspevok sa stal virálnym.

Caty neskôr povedala pre portál GMA, že si myslí, že príspevok jej sestry sa dotkol sŕdc mnohých ľudí, pretože ide o „nefalšované emócie,“ ktoré jej sestra zachytila.