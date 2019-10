Lenka Miškolciová

Dnes o 13:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Peter Bič Project predstavuje chytľavú novinku, o ktorej je jasné, že bude opäť hitom

Ide už o štvrtý singel z nového albumu Labyrint, ktorý vyšiel presne sedem rokov od vydania prvého albumu slovenskej kapely.

BRATISLAVA 25. októbra - Po úspešných singloch Nedívaj sa tak, Z Výšky a Láva z nového albumu populárnej slovenskej kapely Peter Bič Project prichádza ďalší, s názvom Čoskoro. „Rozhodli sme sa, že všetko uvedieme do života v jeden deň. Singel, videoklip aj album,“ hovorí Peter Bič. Videoklip k novinke sa natáčal v exteriéroch neďaleko Bratislavy, a režisérsky sa oň postaral Martin Hudák. Námet a scenár mal na starosti Peter Bič.

„Bolo to príjemné natáčanie i navzdory počasiu. Niekoľko dní predtým aj potom bolo nádherné slnečné počasie, iba v deň nášho natáčania bolo celý deň pod mrakom, a mrholilo“ konštatuje Peter Bič. „Ale vlastne, tak to malo byť. Tak ako v skladbe, pri natáčaní, ale aj v živote. Človek si musí v živote prejsť to svoje. Aj hrabnúť rukou na dno, a navzdory všetkým útrapám, nástrahám sa posúvať ďalej, no ten úsmev sa na konci objaví. Niekedy si aj len povedať, že čoskoro, pod modrou oblohou, z vrabca bude orol,“ hovorí o novinke Peter Bič.

Nakrúcania si užila aj speváčka kapely Viktória, pre ktorú však bolo zrejme o čosi náročnejšie, čo pochopí každý, kto si nový klip pozrie: „Musím povedať, že z nápadu na tento klip som bola nadšená hneď, ako ho Peter vymyslel a natáčanie som si veľmi užila. Aj keď až tak jednoduché to nebolo, v ľahkých šatách, občas chladný dážď, miestami vajíčka na hlave, či víno alebo šľahačka, čo nakoniec na mne pristáli... Ale, všetko sa dá nakoniec zvládnuť a ustáť. Takže v konečnom dôsledku som rada, že mám túto skúsenosť,“ opísala nakrúcanie speváčka.

O novej skladbe, ale aj o novom klipe a samotnom albume Labyrint prišli porozprávať Peter Bič a Viktória aj do vysielania Dobrého rádia. Celý rozhovor s nimi si môžete vypočuť nižšie: